SSP/SE  e os organizadores do Pré-Caju definem planejamento de segurança pública para tradicional festa pré-carnavalesca de Sergipe

Durante reunião realizada nesta quinta-feira (12), a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) e os organizadores do Pré-Caju definiram detalhes para o início da operacionalização do planejamento de atuação da segurança pública para a tradicional festa pré-carnavalesca de Sergipe. Para garantir a segurança de sergipanos e turistas na festividade, que este ano acontece entre os dias 8 e 10 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju, as equipes do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar estarão atuando durante os três dias do Pré-Caju 2024.

O planejamento da SSP para o Pré-Caju já começa com as ações prévias de segurança, a exemplo do acompanhamento do projeto da estrutura do Pré-Caju 2024, assim como explicou o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso. “Atuamos na parte prévia verificando as medidas de segurança que o evento deve conter. Com a autorização, a gente inicia o emprego das equipes para prover toda a segurança”, reforçou.

Para a efetividade do planejamento da segurança pública, é necessário a integração entre as instituições que integram a SSP. “É uma ação que conta com a integração entre todas as forças de segurança pública”, acrescentou o comandante do Corpo de Bombeiros, informando ainda que a expectativa da corporação é ampliar o efetivo de emprego operacional de bombeiros militares para garantir a tranquilidade do Pré-Caju.

No tocante à atuação da Polícia Civil no planejamento integrado da SSP, o delegado-geral Thiago Leandro explicou que o objetivo da instituição é garantir a segurança pública dos foliões e de toda a população. “Vamos reforçar a estrutura da Delegacia de Turismo (Detur) para melhor atender a população. Também iremos reforçar, no trabalho de polícia judiciária, a questão do combate aos furtos de celulares”, explicou.

No que se refere à atuação ostensiva da Polícia Militar, o comandante da corporação, coronel Alexsandro Ribeiro, explicou que haverá um efetivo diário de 1,5 mil policiais. “Fazendo o policiamento em patrulhas e também de forma periférica. O planejamento está muito bem elaborado, e temos certeza de que teremos um evento com muita tranquilidade e muita paz”, ressaltou.

Para o assessor jurídico do Pré-Caju, Nilson Socorro, a reunião com a SSP trouxe uma expectativa de alinhamento entre as instituições visando a segurança pública dos foliões e de toda a população sergipana. “A expectativa é das melhores. Estamos já iniciando, hoje, esse pontapé inicial do planejamento para termos o sucesso das edições anteriores, destacado pela segurança de um evento aberto ao público”, evidenciou.

Venda dos abadás

O planejamento da SSP também contempla o monitoramento de ações envolvendo a venda de abadás falsificados, assim como ressaltou Thiago Leandro. “Ano passado surgiu essa modalidade de crime que acaba prejudicando as pessoas. Ano passado, fizemos prisões em flagrante pela prática dessa modalidade criminosa”, relembrou o delegado-geral, enfatizando que as investigações serão intensificadas neste ano.

SSP – Foto: Arthur D’Avila