Secretária do Planejamento de Aracaju participa de seminário sobre governança em gestão

Discutir boas práticas voltadas para liderança, mapeamento de riscos, planejamento e estratégias para os processos de trabalho dentro da vertente do ESG (environmental, social e governance) no âmbito público, esses são os principais objetivos do 2º Seminário Nacional de Governança em Gestão de Pessoas para a Administração Pública, que está sendo realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, até o próximo dia 22 de agosto.

A secretária Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju, Michele Lemos Ribeiro Alves, participa do encontro e ressaltou a importância da troca de experiências. “A troca de informações e vivências são importantes porque nos ajuda a evoluir e a transformar o serviço público”, destacou.

Este ano, o seminário traz como tema Governança aplicada à área de Gestão de Pessoas. E segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), a Governança Pública é composta por mecanismos de Liderança, Estratégia e Controle. “E quando são colocados em prática, visam reconhecer o interesse social e colocá-lo em prática na forma de políticas públicas”, completou Michele Alves.