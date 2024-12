SECRETARIA DO TRABALHO DIALOGA COM O SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL SOBRE QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Para conhecer as demandas por formação profissional do setor da construção civil, a Secretaria de Estado do Trabalho (Seteem) se reuniu com empresários do segmento e gestores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) na manhã desta quarta-feira, 11. A partir das informações compartilhadas, novas turmas dos programas governamentais ‘Qualifica Sergipe’ e ‘Primeiro Emprego’ serão criadas para atender as necessidades específicas.

Vários empresários, gestores de construtoras e representantes de classe, como o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Civil (Sintracon) e Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), participaram do encontro com o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, que pôde explicar as particularidades de cada programa.

“A gente precisa entender o setor e formar essa parceria, entender que não tem nenhuma instituição mais importante, a gente vai fazer o trabalho integrado. Está todo mundo como uma rede só e todo mundo precisa saber a sua responsabilidade dentro do processo de qualificação”, destacou o secretário aos presentes.

O presidente do Sintracon Raimundo Luiz Reis falou da relevância desta reunião, na qual todos tiveram a chance de externar suas demandas. “Eu acho que essa reunião foi muito importante, por mostrar que os empresários estão interessados em formar os trabalhadores que não estejam formados na área. Estamos tendo uma dificuldade com mão de obra para a construção civil, e precisamos capacitar os trabalhadores, homens e mulheres, para poder alcançar o mercado. O Sintracon está também nessa luta e vai tentar trazer esses trabalhadores virem fazer o seu curso profissionalizante aqui no Senai e com essa parceria com o Governo do Estado”, disse o dirigente.

Para o coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe e vice-presidente da Aseopp, Geraldo Magela, a reunião foi bem-sucedida por reunir governo, entidades privadas, Senai e empresas em prol da qualificação de mão de obra para a Constituição Civil sergipana, importante setor econômico do estado.

“Essa manhã de hoje foi muito produtiva, porque a gente pode conhecer tudo que o governo vai nos propor, através do convênio, pelo Primeiro Emprego, e tudo que o Senai tem a nos propor para qualificar nossa mão de obra. Por meio da qualificação, você pode ter uma melhoria salarial”, avaliou Magela.

A reunião com os diferentes representantes aconteceu nas instalações do STI/Senai, em Aracaju, instituição que já é parceira do governo na oferta de cursos de qualificação. Todos puderam conhecer as áreas que dispõe de cursos já ofertados e também fazer uma visita aos laboratórios de formação.

