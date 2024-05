Secretaria do Trabalho divulga 82 novas vagas de emprego em Sergipe

Há oportunidades para ampla concorrência e afirmativas para mulheres e PcD

A semana começa com 82 oportunidades de recolocação no mercado, divulgadas pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) nesta segunda-feira, 20. A intermediação de mão de obra é realizada na pasta, por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que atende os candidatos das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

O NAT funciona na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Além das vagas de ampla concorrência, também há oportunidades afirmativas, destinadas às mulheres e Pessoas com Deficiência (PcDs), para as quais é necessário apresentar também o laudo médico.

Para se cadastrar a uma dessas oportunidades, é preciso se dirigir até a sede do NAT, levando os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe. Novas oportunidades serão divulgadas na próxima quarta-feira.

Confira as vagas disponíveis:

3 vagas para garçom

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS).

3 vagas para atendente de restaurante

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência como atendente e com liderança de equipe (comprovada em CTPS).

1 vaga para auxiliar de vaqueiro

Requisitos: disponibilidade para morar na cidade de Tomar do Geru.

1 vaga para repositor

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para analista financeiro

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função e habilidade com word e excel

1 vaga para marceneiro

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função (comprovada em CTPS).

1 vaga para ajudante de marceneiro

requisitos: ensino fundamental completo e experiênciacomo ajudante ou marceneiro.

1 vaga para vendedor projetista

Requisitos: ensino médio completo e experiência com vendas e projeto de móveis planejados

20 vagas para pedreiro

Requisitos: seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

10 vagas para carpinteiro

Requisitos: seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

10 vagas para vendedor externo

Sem requisitos

9 vagas para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS) e habilitação categoria “A”

2 vagas para motorista entregador

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS), habilitação categoria “D” e disponibilidade para viagens intermunicipais

4 vagas para ajudante de caminhão

Requisitos: ensino fundamental completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS) e disponibilidade para viagens intermunicipais

Vagas afirmativas para mulheres:

1 vaga para teleoperadora

Requisitos: ensino médio completo, experiência com CFTV e disponibilidade para trabalhar em turnos rotativos

2 vagas para cuidadora de idosos

Requisitos: ensino fundamental completo, disponibilidade para trabalhar finais de semana alternados e experiência como cuidadora em residências (comprovada em CTPS)

1 vaga para doméstica

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função (comprovada em CTPS)

1 vaga para auxiliar administrativo

Requisitos: ensino médio completo, informática intermediária em word e excel e experiência na função (comprovada e CTPS)

Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD):

1 vaga para maqueiro

Requisitos: ensino médio completo

3 vagas para auxiliar de serviços gerais

Requisitos: ensino fundamental completo, experiência com serviços de limpeza e disponibilidade de horário

1 vaga para agente de apoio operacional

Requisitos: ensino médio completo, experiência com atendimento ao público e serviços administrativos, habilidades com informática e pacote office e disponibilidade de horário

1 vaga para instrutor de Libras

Requisitos: ensino superior completo em Libras ou especialização, experiência como instrutor de Libras para ouvintes e surdos

1 vaga para intérprete de libras

Requisitos: médio completo, experiência como instrutor de Libras para ouvintes e surdos e certificado de proficiência em uso e ensino em Libras (Prolibras)

1 vaga para agente de viagens

Requisitos: ensino médio completo

1 vaga para auxiliar de limpeza

Sem requisitos

1 vaga para auxiliar de limpeza

Requisitos: ensino fundamental completo

Foto: Ascom Seteem