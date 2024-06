SECRETARIA DO TRABALHO SE SOMA AO CONECTA-SE JUNTO À MISSÃO DO BANCO MUNDIAL NO ESTADO DE SERGIPE

Em busca de fazer Sergipe avançar na busca pela ampliação de habilidades digitais para a população, nesta terça-feira, 18, a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) se somou ao projeto Conecta-SE, capitaneado pela Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan). Na ocasião, a pasta destacou as iniciativas executadas no estado para o desenvolvimento de competências digitais da população, junto à Missão do Banco Mundial em Sergipe.

Na oportunidade, representantes da instituição financeira de desenvolvimento puderam conhecer os projetos pensados pela Seteem para promover as capacidades digitais dos cidadãos e dos servidores públicos. Além disso, também foram apresentadas ações no segmento da tecnologia e da inovação já desenvolvidos pelo Governo do Estado em parcerias estratégicas com instituições, principalmente no âmbito da educação profissionalizante.

“Participamos da Missão do Banco Mundial, que veio a Sergipe para a construção de um projeto de ampliação da nossa rede de fibra óptica, para que nós possamos levar o acesso à informação e a tecnologia a 100% do estado de Sergipe. Isso significa uma transformação social e a geração de mais oportunidades. Certamente, é um projeto transformador, porque não há caminho para o desenvolvimento a não ser começar pelas pessoas”, destacou o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles

Os dois líderes do projeto Conecta-SE pelo Banco Mundial, Rocio Sanchez e Julian Najles, compartilharam suas impressões sobre o que foi demonstrado durante o evento. “Foi muito interessante conhecer os diferentes programas do setor público, da Secretaria do Trabalho, aqui em Sergipe, da parceria para fortalecer e desenvolver as capacidades digitais dos cidadãos, porque é muito importante a transformação digital do estado. Está ligado também com o projeto que o Banco Mundial está preparando em parceria com a Seplan e o estado de Sergipe, que tem como foco a transformação digital com impacto sobretudo econômico, mas também social”, ressaltou a especialista sênior em Desenvolvimento Digital do Banco, Sanchez.

“Para o Banco Mundial, é muito interessante que, durante a preparação do projeto que estamos fazendo, que envolve 67 milhões de dólares, para fazer uma transformação digital de todo o governo, é ótimo realmente estar olhando perspectivas do trabalho que todos vem fazendo, tanto para mulheres, inovação, para gerar capacidade e habilidades dentro do estado para transformar a matriz produtiva também. O Banco Mundial está muito feliz de poder compartilhar e poder fazer parte de toda essa questão”, completou Najles.

Conecta-SE

O Conecta-SE é um projeto de aceleração digital que tem como objetivos melhorar a qualidade do acesso à internet para a população de todo o estado de Sergipe e promover um canal de diálogo mais moderno e eficaz entre o governo e a população.

A implantação da iniciativa nos municípios sergipanos será viabilizada por meio de financiamento do Governo do Estado com o Banco Mundial. Para isso, a Seplan já realizou duas missões com a instituição financeira, nas modalidades presencial e online, com o objetivo de dialogar a respeito da implantação dos projetos de tecnologia e conectividade.

Foto: Camila Santos e JV Lobo