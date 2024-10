SECRETÁRIO DA SAÚDE, CLÁUDIO MITIDIERI, APRESENTA NA ALESE O RELATÓRIO DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2024

A Assembleia Legislativa de Sergipe recebeu, nesta quarta-feira (16), o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri Simões. Na ocasião, foi apresentado o relatório do 2º Quadrimestre de 2024 da pasta.

Ao todo, foram empenhados R$ 2.003.221.781,80 enquanto os pagamentos foram da ordem de R$ 1.763.109.676,64. A receita do período da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) e Fundação Estadual de Saúde (FUNESA) totalizaram R$ 456.887.441,42.

“Uma execução orçamentária muito bem definida, por exemplo, o crescimento no número de serviços prestados e melhoria na qualidade do atendimento da população. Existe um cronograma de pagamento, sempre existem contas a pagar, mas dentro do prazo estabelecido e não temos nada em atraso”, falou o secretário.

Foram realizadas 7.280.282 ações de promoção e prevenção em saúde, procedimentos com finalidade diagnóstica, procedimentos clínicos e cirúrgicos, medicamentos e ações complementares da atenção à saúde, com uma média mensal de 1.040.040 procedimentos. Entre os procedimentos estão os programas do Estado.

“O Opera Sergipe é um dos grandes programas do Governo do Estado. Atualmente estamos com mais de 1.800 cirurgias realizadas e agora ainda esse ano lançaremos a segunda fase do Opera Sergipe com mais seis novos procedimentos inclusos do nosso hall”, afirmou.

As internações em leito cirúrgico de caráter eletivo tiveram uma redução de 2023 para este ano, passando de 15.816 para 12.788, mas os dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) dizem respeito ao período até até julho de 2024.

No Centro de Atenção à Saúde (Case), 36.895 pacientes estão com cadastro ativo no sistema de gestão da assistência farmacêutica.

“Isso é um ponto importante. Nós já solucionamos grande parte da falta de medicamentos e estamos com o processo de licitação a ser deflagrado ainda esse mês, resolvendo definitivamente toda essa questão”, declarou.

No comparativo com o ano anterior, o 2º quadrimestre conta 41.408 ocorrências atendidas, enquanto o ano todo de 2023 teve 59.480 ocorrências. “Tivemos a evolução nos números da Secretaria, de cirurgias e de atendimentos realizados, todas as metas do Ministério da Saúde compridas em taxas de vacinação. Enfim, um sucesso”.

A prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024 foi realizada na Sala de Comissões da Alese para a Comissão de Saúde.

Fotos: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira