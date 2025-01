Secretário Itamar Bezerra destaca desafios e prioridades para Aracaju

Em entrevista ao Bom Dia Sergipe, da TV Sergipe, o secretário de Governo Itamar Bezerra abordou os principais desafios da gestão dele e destacou o comprometimento da atual administração com a transformação de Aracaju. A apresentadora Priscilla Bitencourt conduziu a conversa, que trouxe à tona temas como revisão de contratos, desburocratização e prioridades para os primeiros 100 dias.

O secretário fez questão de salientar o papel da prefeita Emília Corrêa como uma líder atuante e determinada. Segundo ele, a prefeita tem se mostrado emocionada com a situação da cidade e indignada com os problemas que afetam os aracajuanos. “Ela tem cobrado celeridade e ações concretas de todos os secretários, com o objetivo de entregar resultados à população o quanto antes”, afirmou o secretário.

Diagnóstico e ajustes imediatos

Itamar Bezerra revelou que está focado em identificar e corrigir supostas irregularidades em contratos e processos administrativos. Ele ressaltou que, enquanto contratos regulares serão ajustados, aqueles com suspeitas de irregularidades poderão ser suspensos. “Estamos tomando pé da situação para garantir uma administração transparente”, destacou.

Burocracia e eficiência

Uma das principais preocupações da prefeita Emília Corrêa e de sua equipe é a desburocratização. Itamar explicou que serão implementadas medidas para evitar a descontinuidade dos serviços essenciais, com foco na celeridade e eficiência.

Transporte público e participação social

Sobre o transporte público, foi estipulado um prazo de 60 dias para adequações. O secretário reforçou que a gestão participativa, um dos pilares da administração, será fundamental para alinhar ações com a sociedade, entidades e categorias profissionais.

E salientou que a prefeita definiu saúde, esporte e educação como prioridades da gestão. “Está comprometida em entregar resultados palpáveis nos primeiros 100 dias, mas também entende que algumas ações dependem da colaboração de diversas partes”, pontuou.

Itamar enfatizou ainda que a atual gestão está colocando os interesses da cidade em primeiro lugar. “A prefeita está em constante diálogo com os secretários e entidades para garantir avanços reais e duradouros para Aracaju”, finalizou o gestor.

Texto e foto AAN