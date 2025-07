Secretário Luiz Roberto visita obras do Governo de Sergipe em Neópolis

O Secretário de Estado Luiz Roberto de Santana esteve, nesta quinta-feira (24), no município de Neópolis, no Baixo São Francisco, onde acompanhou de perto o andamento das obras realizadas pelo Governo de Sergipe na região. A agenda contou com a recepção do prefeito Alisson de Amintas e visitas técnicas a importantes frentes de trabalho.

Entre as obras inspecionadas estão ações de infraestrutura urbana, melhorias na malha viária, e visitou a obra da ponte Neópolis/Se – Penedo/Al. Luiz Roberto destacou o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento regional e elogiou a parceria com a gestão municipal. “Ver essas obras acontecendo em Neópolis reforça o papel do Estado como agente transformador nas comunidades. Estamos aqui para garantir que os investimentos estejam sendo aplicados com responsabilidade e eficiência”, afirmou.

O prefeito Alisson de Amintas acompanhou toda a agenda e ressaltou o valor da presença do Governo no município. “Receber o secretário Luiz Roberto em nossa cidade é uma demonstração de respeito com o povo neopolitano. Estamos trabalhando lado a lado com o Governo de Sergipe para garantir entregas reais e melhorias duradouras”, disse.

Entrevista exclusiva no Resumo Geral

Encerrando sua visita à cidade, o secretário Luiz Roberto concedeu uma entrevista ao vivo no programa Resumo Geral, transmitido pela Rádio Neópolis FM, uma das principais emissoras da região. No comandado o radialista Fernando Cabral, é referência em informação e jornalismo regional, com grande audiência entre os moradores do Baixo São Francisco.

Durante o bate-papo descontraído e informativo, o secretário detalhou os investimentos do Governo de Sergipe, respondeu a perguntas dos ouvintes e falou sobre os próximos passos para a conclusão das obras. “A rádio tem um papel fundamental na construção do diálogo com a população. Estar aqui no Resumo Geral, com Fernando Cabral, é uma oportunidade de prestar contas e ouvir as demandas da comunidade”, declarou Luiz Roberto.

O programa, conhecido por seu alcance e credibilidade, foi o palco ideal para que o secretário reforçasse os compromissos da atual gestão com o interior do estado, valorizando a comunicação direta com o cidadão.

A visita a Neópolis reafirma o comprometimento do Governo de Sergipe com as cidades do Baixo São Francisco e reforça a importância da parceria entre Estado, municípios e meios de comunicação na construção de um futuro melhor para todos.

Texto e foto assessoria