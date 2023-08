Sedetec e Codise recebem um grupo de empresários chineses. Empresa estuda a possibilidade de instalar refinaria em Sergipe

Com o objetivo de conhecer um pouco mais sobre as potencialidades de Sergipe e incentivos oferecidos pelo Governo do Estado, empresários do grupo Ruichang International Holdings Limited, da China, visitaram na manhã desta terça-feira, 8, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Na oportunidade, o grupo dialogou com o secretário Valmor Barbosa e com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães. A Agência de Desenvolvimento de Sergipe (Desenvolve-SE) também atua nas tratativas junto à empresa.

A Ruichang International é uma empresa chinesa que possui diversas subsidiárias atuantes nas áreas de engenharia, design e manufatura, provedora de serviços para o mercado de química e refinarias industriais. A empresa estuda a viabilidade de construir uma refinaria em Sergipe, com objetivo de processar, num primeiro momento, mais de 50 mil barris/dia, e buscou a Sedetec e a Codise para conhecer áreas e os atrativos oferecidos pelo Governo do Estado, principalmente aqueles relacionados ao Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI).

“Essa foi a primeira oportunidade de conhecer o grupo e apresentar Sergipe. Nos colocamos à disposição e deixamos o estado de portas abertas para manter um canal aberto de diálogo para a concretização deste projeto. Vamos agora procurar articular uma agenda com o governador Fábio Mitidieri para dar continuidade às tratativas”, pontuou o secretário do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa.

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, informou que foram apresentados os distritos industriais do estado, bem como o Complexo Industrial Portuário e demais espaços para a possível implantação da empresa. “Mostramos nossas potencialidades, áreas disponíveis e detalhamos os benefícios oferecidos pelo PSDI e como ele funciona”, completou.

Foto assessoria

Por Maira Andrade