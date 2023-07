Sedetec representa Sergipe em debate sobre fertilizantes no Senado

A sessão foi marcada pelo debate sobre projetos importantes para o Brasil no setor

A atuação de Sergipe no cenário de fertilizantes foi destaque durante debate temático no Plenário do Senado Federal, em Brasília, sobre ‘Os Fertilizantes no Brasil’, realizado na quinta-feira, 6. O estado se fez presente na discussão por meio da participação do secretário executivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Marcelo Menezes, que, à convite do senador por Sergipe, Laércio Oliveira, pontuou diversos tópicos a fim de contribuir para a construção de uma solução estrutural para o cenário nacional de fertilizantes.

Na oportunidade, algumas soluções foram colocadas em pauta a partir do diagnóstico do Plano Nacional de Fertilizantes, que ajudará na implementação das normativas e políticas públicas que serão definidas. Durante suas colocações, o secretário executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, ressaltou a intenção do Governo Federal em promover a autossuficiência da produção nacional para atender à demanda do país e, também, na criação de condições para o crescimento da produção nacional, através do projeto de reindustrialização do Brasil e do programa ‘Gás para Empregar’.

“O setor de fertilizantes representa uma importante cadeia econômica no estado de Sergipe, tendo a única mina de potássio em produção no Brasil, operada pela Mosaic, e uma unidade de fertilizantes nitrogenados, antiga Fafen, hoje Unigel Agro Sergipe, além de um grande número de misturadoras”, pontuou Marcelo Menezes, em sua fala no Plenário.

Além disso, Marcelo destacou os dois projetos de lei no qual teve a oportunidade de participar da elaboração. O Profert tem o objetivo de desonerar os investimentos e a produção de fertilizantes, buscando criar condições de competitividade para a indústria nacional; e o Proescoar, que propõe medidas para escoar um maior volume de gás, ampliando a oferta nacional e criando âncoras de consumo, como novas indústrias de fertilizantes e a substituição de diesel em caminhões.

“Entendo que o Congresso Nacional poderá dar uma enorme contribuição para a criação de uma solução estrutural para o setor de fertilizantes, promovendo, com celeridade, as discussões e votações desses dois projetos, recebendo contribuições para o seu aperfeiçoamento nas duas casas legislativas, de forma a ter eficácia nos seus objetivos”, disse o secretário executivo.

Na ocasião, o senador por Sergipe e presidente requerente da sessão, Laércio Oliveira, agradeceu a presença e a atenção dos presentes, e pontuou a importância do encontro para solucionar a problemática que envolve os fertilizantes. “Essa sessão temática tem um assunto amplo e de grande relevância a ser discutido, pois é de vital importância que o Brasil se torne menos dependente das oscilações de preço e da disponibilidade dos fertilizantes no mercado internacional”, afirmou.

Presenças

Além do secretário executivo da Sedetec, outros convidados também realizaram explanação acerca do tema durante a sessão, entre eles o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Rodolfo Sabóia; o representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Bruno Santos Abreu Caligaris; o secretário Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Vitor Saback; o diretor do Ministério de Minas e Energia, Marcello Weydt; o assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, José Polidoro; o diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Matérias Primas para Fertilizantes (Sinprifert), Bernardo Silva; o diretor técnico adjunto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Maciel Aleomir da Silva; o diretor-executivo da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), Ricardo Tortorella; o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal, Roberto Levrero; a diretora executiva do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás Natural (IBP), Sylvie D’Apote, além de senadores e deputados federais.

Foto assessoria

Por Maira Andrade