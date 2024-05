SEDUC E CGU ACOMPANHAM PROCESSO DA MERENDA ESCOLAR EM UNIDADES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), juntamente com auditores da Controladoria Geral da União em Sergipe (CGU), tem feito uma série de visitas às unidades escolares da rede pública estadual de ensino, com o intuito de verificar todo o processo de aquisição, acondicionamento, manipulação e preparo da merenda escolar nas 319 escolas estaduais. Nessa primeira fase, estão sendo visitadas cinco escolas de Aracaju, de Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro.

No Colégio Estadual Jugurta Barreto, no bairro Santa Maria, em Aracaju, os técnicos começaram a visita desta quinta-feira, 16, pela despensa e verificaram a quantidade dos gêneros alimentícios, a validade, o acondicionamento e a estrutura do depósito de alimentos perecíveis e não perecíveis. Eles fizeram comparações de cardápio, além de ouvir a direção da unidade escolar e merendeiros.

O auditor da CGU, Claudomir Santos, destacou que o acompanhamento nas escolas funciona como uma cooperação técnica entre as duas instituições, já que a controladoria verifica a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, uma vez que há verba nacional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

De acordo com a coordenadora de supervisão do DEA da Seduc, Silvania Maria Feitosa, a CGU foi convidada justamente para acompanhar as visitas constantes da secretaria, objetivando trazer transparência. “As escolas recebem visitas dos nossos nutricionistas, e queremos que sejam acompanhadas pelos auditores na vistoria de todo o processo, desde o acondicionamento à entrega da alimentação aos estudantes”, disse.

A vistoria no Colégio Estadual Jugurta Barreto continuou na cozinha com o objetivo de verificar os gêneros alimentícios refrigerados, a manipulação e preparo dos alimentos, além de observar a per capita por aluno, ou seja, a quantidade de alimento por estudante e a diversidade de cardápio. “A gente recebe sempre o apoio e acompanhamento das nutricionistas. Elas vêm para orientar e verificar se está tudo correto. Quando a gente vê a merenda nos pratinhos dos alunos, é muito prazeroso”, conta a merendeira Joelma da Paixão Rodrigues.

A nutricionista Nathalia Silva explicou que a per capita varia de acordo com o projeto liberado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a depender da oferta pedagógica de cada escola, ou seja, se é somente fundamental inicial ou final, integral, regular e também de acordo com a média de idade dos alunos. Por exemplo, para o cardápio do ensino médio integral, a indicação é de 18% de proteína, 20% de lipídio e 62% de carboidrato.

Foto: Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC