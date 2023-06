Sedurbi e Defesa Civil estadual avaliam instabilidade em rede de drenagem que atingiu ciclovia em trecho da Orla Sul

Durante procedimento de desobstrução de tubulação de drenagem, realizado pela Prefeitura de Aracaju, na segunda-feira, 26, na rodovia José Sarney, região do bairro Robalo, o volume de água foi grande, arrastando as manilhas em direção a praia e impactando num trecho da ciclovia da Orla Sul. De imediato, as equipes da Defesa Civil municipal, juntamente com a Defesa Civil do Estado e os engenheiros da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop) realizaram o isolamento da área e as providências para contenção da instabilidade foram adotadas.

“Ontem mesmo barramos a água do extravasador e agora estamos analisando tecnicamente o que pode ser feito na recuperação da ciclovia e da rede o mais rápido possível”, informou o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Luiz Roberto Dantas.

Luiz Roberto ainda ressaltou que a situação não tem relação com a recente obra de adequação urbanística da Orla Sul. “A maioria dos condomínios da região têm lagoa de contenção que se comunicam e que precisam ser drenada. A prefeitura está desde o dia 22 de maio presente em bairros da Zona de Expansão tentando solucionar esse problema de drenagem. O serviço era necessário e foi um equívoco de outrora fecharem esses extravasadores que ajudavam na drenagem dessas águas. Não é somente proibir, é avaliar toda a situação e o que poderia prejudicar a população, claro que respeitando as questões ambientais”, explicou.

“Infelizmente, a região ainda não tem a rede de drenagem, mas será solucionada no futuro com a abertura de um canal com a nova rodovia, que está sendo objeto de empréstimo para que essa obra possa ser iniciada o mais rápido possível. O que ocorreu ontem foi que numa dessas aberturas do extravasador na tentativa de drenar essas lagoas, o volume de água foi muito grande e a rede não suportou, arrastando as manilhas em direção a praia e afundando a ciclovia”, completou o secretário da Sedurbi.

Foto: Ascom/Sedurbi