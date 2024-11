SEDURBI SE REÚNE COM IGUÁ SANEAMENTO PARA DISCUTIR PRÓXIMOS PASSOS DE CONCESSÃO DA DESO EM SERGIPE

O Governo de Sergipe tem acompanhado cada etapa do processo de concessão parcial da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) à Iguá Saneamento, que assumirá a gestão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 74 dos 75 municípios sergipanos, a partir de 2025. Nesta quarta-feira, 27, o secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, reuniu-se com representantes da concessionária, da Deso e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese), para discutir metodologias, responsabilidades e os próximos passos para uma transição integrada e eficiente.

Segundo Luiz Roberto, o acompanhamento ativo do Governo de Sergipe em todas as etapas do processo visa assegurar que a transição para a gestão privada ocorra de forma harmoniosa, preservando os interesses da população e garantindo a melhoria dos serviços prestados. “Estamos empenhados em criar um modelo de gestão que combine eficiência operacional, sustentabilidade e respeito às normativas vigentes. Essa transição não é apenas administrativa, mas também um compromisso com o saneamento básico em nosso Estado, tendo o cidadão sergipano como principal beneficiário”, destacou o secretário.

Para Manoella Feitosa Mendes, assessora técnica da Sedurbi, as reuniões institucionais têm sido fundamentais para garantir um contrato alinhado entre todas as partes envolvidas. “Desde a homologação do processo licitatório da concessão dos serviços de água e esgoto, o Governo de Sergipe vem realizando uma série de encontros com representantes da concessionária Iguá Saneamento e de diversos atores do governo estadual envolvidos nas etapas de execução do contrato. O objetivo é estreitar ainda mais a relação em busca de um serviço de qualidade para a sociedade sergipana”, explicou.

O diretor institucional da Iguá Saneamento, João Roberto Rocha Moraes, agradeceu mais uma oportunidade e destacou a importância do alinhamento com o Estado. “Estamos construindo um modelo pioneiro no país, com uma relação republicana entre governo, agência reguladora e concessionária. Iniciamos os trabalhos em 2025, mas é essencial estar preparado, compreender a atual situação e estabelecer parcerias para que a população sinta os benefícios logo nos primeiros meses da concessão”, afirmou.

Foto: Marcos Rodrigues