2ª audiência pública sobre nova ponte Aracaju-Barra detalha aspectos técnicos e ambientais à população

O Governo de Sergipe realizou a segunda audiência pública de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-Rima) da nova ponte que ligará Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros. Promovida por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), a sessão aconteceu nesta segunda-feira, 1º, no Teatro Tobias Barreto, na capital sergipana. O objetivo foi apresentar detalhes técnicos e ambientais da obra a moradores, autoridades e lideranças comunitárias.

Durante a audiência, a população de Aracaju pôde sanar dúvidas sobre a obra, oferecer contribuições e apresentar questionamentos a respeito do empreendimento. Os participantes também puderam conhecer detalhes técnicos da nova ponte e entender as repercussões socioambientais.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, a escuta ativa e o diálogo são elementos fundamentais para o andamento adequado da obra. “Esse será um empreendimento que vai melhorar a mobilidade urbana e o desenvolvimento de toda a região. São grandes benefícios, mas é preciso desenvolver com sustentabilidade. Por isso, apresentamos o estudo, para que todos conheçam quais são as interferências e saibam das ações mitigadoras e projetos que acompanham. É importante debater com a sociedade e saber o que ela pensa”, afirmou.

A primeira audiência pública a respeito do EIA-Rima da ponte aconteceu na última sexta-feira, 29, na Barra dos Coqueiros. As audiências são etapa obrigatória para o licenciamento ambiental da obra e para o avanço do novo complexo viário.

O diretor-presidente da Adema, Carlos Anderson, ressaltou a importância do procedimento para o empreendimento. “É a partir desse momento que damos sequência ao licenciamento, pegando essas informações e levando aos nossos técnicos para a análise ambiental e a concessão da licença prévia”, explicou.

Na avaliação da geóloga Juliana Roscoe, do Consórcio ÚNICA-BECK-FUTURA, responsável pelo estudo de impacto ambiental, a audiência pública amplia a visibilidade do processo e a participação popular na tomada de decisões. “É uma oportunidade para que a sociedade avalie se concorda ou não, ofereça sugestões de melhoria e dê sua opinião a respeito desse investimento”, ressaltou.

População ouvida

O advogado Adroaldo Neto transita com frequência entre Aracaju e a Barra dos Coqueiros. Para ele, a nova ponte trará uma série de benefícios ao tráfego, melhorando diretamente seu dia a dia. Adroaldo contou que participar da sessão pública o fez se sentir ouvido e valorizado enquanto cidadão. “O Governo de Sergipe acerta muito quando prioriza um novo equipamento como esse, e ouvir a população permite ao Estado aprimorar a execução dessa obra, fomentando escolhas compartilhadas”, considerou.

Já a estudante de Saneamento Ambiental Naiane Caroline Correia destacou que é por meio da audiência que o empreendimento pode ser moldado a necessidades reais. “Todo o estudo que foi feito é algo pensado na teoria, mas, aqui, ouvindo a população, é que eles vão entender, na prática, quais são as demandas das pessoas, para que a comunidade local seja atendida, de fato”, pontuou.

Durante a audiência, o servidor público Rafael Barbosa dos Santos, entusiasta do ciclismo, levou à audiência questionamentos sobre mobilidade urbana no âmbito das ciclovias. Ele enfatizou a importância do espaço de diálogo. “É relevante para que o governo ouça os anseios da população e o que ela espera. Que a ponte esteja preparada, também, para os ciclistas, além de veículos e transporte coletivo”, sublinhou.

Estudo

O EIA-Rima a respeito da nova ponte Aracaju-Barra pode ser consultado no site da Adema por meio do endereço https://adema.se.gov.br/eia-rima/. No documento, são detalhados os potenciais impactos ambientais e quais ações são necessárias para aliar desenvolvimento e preservação ambiental.

Foto: Erick O’Hara