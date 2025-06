Segunda será o sorteio público para 100 vagas de alunos na 2ª edição do Sergipe no Mundo

Após as etapas de inscrição, divulgação das listas de inscritos e classificados, análise de recursos e publicação da lista final, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), realizará na próxima segunda-feira, 16, o sorteio público para o preenchimento das 100 vagas da 2ª edição do Sergipe no Mundo, programa de internacionalização da educação básica da rede pública estadual de ensino. O ato acontecerá às 9h30, no auditório do Centro de Excelência Leandro Maciel, em Aracaju.

O sorteio público será transmitido ao vivo pelo canal Educação Sergipe, no YouTube. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o processo será realizado automaticamente, com base nos números de registro dos candidatos aprovados e divulgados na lista final, já disponíveis no site seed.se.gov.br, aba Editais e Seleções. Durante o evento, os números serão sorteados por idioma inscrito (inglês, espanhol e francês). A lista com o resultado final — incluindo nome, número de inscrição e idioma escolhido — será divulgada no dia 18 de junho, também no portal da Seed.

O Sergipe no Mundo é um programa do Governo do Estado que oferece a 100 estudantes do ensino médio da rede pública estadual, 50 por semestre, a oportunidade de vivenciar um intercâmbio internacional em uma das dez cidades parceiras, sendo que cada cidade dispõe de dez vagas. São elas: Waterford e Galway (Irlanda); Brighton e Cambridge (Inglaterra); Vancouver (Canadá); San Diego (Estados Unidos); Camberra (Austrália); Sevilha e Málaga (Espanha) e Lyon (França).

Os estudantes selecionados receberão um auxílio financeiro no valor de R$ 1.100,00 antes da viagem, além de mil vezes o valor da moeda local durante a estada no país de destino. Também será entregue um kit viagem, composto por uma mala com capacidade para 23 kg, agasalho (blusão e calça) e camiseta.

ASN – Foto: Maria Odília – ilustração