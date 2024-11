Segunda turma de intercambistas da rede estadual de Sergipe recebe kit para viagem à América do Norte

O governador Fábio Mitidieri participou nesta segunda-feira, 11, da entrega dos kits de viagem para os estudantes da segunda turma do programa Sergipe no Mundo. Os adolescentes matriculados na rede estadual de ensino embarcam nesta sexta-feira, 15, para as cidades de Boston, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá, ambos países da América do Norte.

A primeira turma, formada por 30 estudantes, embarcou para a Europa em agosto passado e dividiu-se entre Inglaterra, Irlanda e Espanha, permanecendo por 30 dias. Os alunos que embarcam na sexta encerram esta primeira edição do programa, que, em 2025, ofertará mais 100 vagas, sendo 50 por semestre, além de incluir países de língua francesa no roteiro.

Durante a solenidade de entrega dos materiais, outra novidade do programa anunciada pelo governador foi o pagamento de uma ajuda de custo de R$ 1.100,00 para a compra de um enxoval de frio para os intercambistas da América do Norte, mais R$ 7.041,66 de ajuda de custo. Outro incremento anunciado foi a matrícula automática no Centro Estadual de Idioma (CEI) de todos os intercambistas.

O ‘Sergipe no Mundo’ foi instituído pela lei estadual 9040/2022 e conta com o investimento de R$ 4.335.000,00. A Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc) é a responsável por sua execução. “A estrutura é muito grande. Estamos falando de roupas, malas, passagens aéreas, ajuda de custo. Ou seja, é muito mais do que simplesmente um intercâmbio. Você tem todo um arcabouço, como seguro de vida, seguro de saúde, uniforme, tablet. Tudo foi bem preparado para que eles tenham uma experiência realmente única”, disse o governador Fábio Mitidieri.

A estudante Alana Marcele Nascimento, de 16 anos, é uma das selecionadas para o Canadá. “Estou muito animada, mas também muito nervosa, porque é um lugar novo, com pessoas novas, mas acredito que será uma experiência muito boa para mim”, previu a aluna do Colégio Gilberto Freire, de Nossa Senhora do Socorro.

Alguns pais e responsáveis também acompanharam a entrega dos kits, como a pedagoga Gilcinara Lima, que esteve com o filho Davi, de 15 anos, no auditório do Colégio Atheneu, em Aracaju. “A expectativa é grande. É um mix de sentimentos, mas estou tranquila, porque sei que ele conta com um apoio muito grande por trás”, declarou a mãe sobre a ida do filho a Boston.

Segunda turma

Esta é a segunda turma dos 50 selecionados para a primeira edição do ‘Sergipe no Mundo’, programa que visa a internacionalização da educação básica de Sergipe por meio de um intercâmbio de 30 dias.

Antes de receberem os kits, os estudantes e seus responsáveis participaram de um momento formativo com instruções de viagem. Cada intercambista recebeu um kit composto de uma mala com capacidade de 23 quilos, um tablet, mochila, agasalho (blusão e calça), necessaire, porta-documentos, camiseta, squeeze e a bandeira de Sergipe, roteiro de viagem (pdf) e manual do intercambista (pdf).

“Ficamos tão ansiosos quanto os alunos, suas famílias e professores. É uma imersão cultural, além de aprendizado. Eles vão para as escolas públicas, terão hospedagem, alimentação, tudo acompanhado por um supervisor. Além, é claro, dos passeios e imersão cultural. A ideia de auxiliá-los com um valor para a compra de um enxoval é para dar maior conforto, porque estamos num período de frio nesses países”, detalhou o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

Foto: Reinaldo Moura