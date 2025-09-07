SEGUNDA TURMA DO ‘SERGIPE NO MUNDO’ EMBARCOU NESTE SÁBADO PARA UMA IMERSÃO CULTURAL NOS EUA E CANADÁ

O saguão do aeroporto Santa Maria, em Aracaju, ficou movimentado neste sábado, 6, ao receber familiares e amigos dos intercambistas da segunda turma do ‘Sergipe no Mundo’, que embarcou em direção a San Diego (Estados Unidos) e a Vancouver (Canadá). Eles participam do programa do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), que oferta uma imersão cultural e linguística anualmente a 100 estudantes da rede pública estadual de ensino.

A emoção e a ansiedade da espera do dia de embarque aos poucos foram transformando o sentimento dos alunos em expectativa. “Estou super ansiosa, muito animada, com uma expectativa imensa para chegar lá e conhecer minha host family. Já pesquisei e quero conhecer muitos lugares”, disse Gabriela Aragão Silva, do Centro de Excelência José Carlos de Souza, em Aracaju. A jovem passará 30 dias em Vancouver.

Do Centro de Excelência Alcídes Pereira, de Maruim, o aluno Lenildo Filho também destacou o sentimento de ansiedade, por parecer que continua vivendo um sonho. “A ficha até agora não caiu. Nem parece que é real, um sonho que sempre tive, mas que não pensava em realizar tão cedo, com 15 anos. Meu coração transborda de alegria. É um sentimento muito gratificante. Quero conhecer o Stanley Park e a University British Columbia. A expectativa está lá em cima”, revelou.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou o momento como uma oportunidade única na vida dos jovens, já que eles levarão a bagagem cultural sergipana para o mundo e retornarão com o mundo para Sergipe. “É a ampliação dos horizontes de nossos jovens e é a escola pública que proporciona essa oportunidade para muitos. A educação transformadora leva os nossos estudantes para realizar os sonhos e os prepara para o futuro. Queremos desejar um bom intercâmbio e que eles retornem com a bagagem cheia de memórias e muito conhecimento para compartilhar”, avaliou.

Os alunos Lenildo e Gabriela integram o primeiro grupo que embarcou no turno da manhã, deste sábado. Já à tarde, o setor de embarque do aeroporto de Aracaju foi ocupado por mais dez intercambistas e familiares, que avionaram rumo a San Diego, na Califórnia. Eles estudarão no College of English Language (CEL) por 30 dias e participarão do dia a dia de uma família anfitrião, além de conhecerem os pontos turísticos da cidade litorânea americana e circunvizinhas, como Los Angeles.

“Sou imensamente grata ao Governo de Sergipe e à Secretaria de Estado da Educação pela criação desse projeto transformador, que abre portas e nos mostra que somos capazes de alcançar lugares que antes pareciam distantes, por meio do estudo”, destacou Elis Lorrane, do Colégio Estadual Alcebíades Paes, em Cumbe.

A intercambista Elis Lorrane leva com ela a vontade de evoluir no inglês, aprender com professores nativos, viver novas experiências culturais e crescer não só academicamente, mas também como pessoa. “Esse projeto realmente muda vidas. Ele nos leva a horizontes que nunca imaginamos, fortalece nossa autoconfiança, amplia nossas metas e desperta em nós qualidades que talvez nem soubéssemos que tínhamos. Hoje, tenho a certeza de que essa experiência será um divisor de águas na minha história, e espero poder inspirar outros estudantes a acreditarem em seus sonhos e nunca desistirem de buscá-los”, afirmou.

Orgulho e expectativa

A mãe de Elis Lorrane, Raquel Moura, agradeceu a todos que fazem o programa de governo e disse que está ansiosa para acompanhar a filha, mesmo de longe. “Hoje, mais do que nunca, sinto orgulho de ser mãe dela. Esse é apenas o começo de uma trajetória linda e eu estarei sempre aqui, torcendo, apoiando e agradecendo a Deus por cada vitória que a minha filha conquistar”, orgulhou-se.

O misto de orgulho, ansiedade, expectativa também surgiu na equipe técnica. Para os alunos, o sonho do intercâmbio começa a se realizar a partir do check-in na companhia aérea. Para os pais, o sonho do filho também é o dele. E para a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional e coordenadora do ‘Sergipe no Mundo’, professora Eliane Passos, ao mesmo tempo que demostrou emoção, refletia o sentimento de compromisso com a transformação da educação pública por meio de oportunidades.

“É uma temporada que eles nunca esquecerão. Voltarão outros alunos, outros filhos, outros amigos, porque ampliarão conhecimentos, vivenciarão novas experiências, experienciarão um dia a dia imaginado em sonhos e que a partir daqui é uma realidade. Fico feliz por participar de todo esse processo de transformação”, declarou.

Mais 30 alunos embarcarão nos próximos dias rumo a Camberra (Austrália), Cork (Irlanda) e Sevilla (Espanha). Outros 50 alunos já realizaram o intercâmbio em 2025, ao retornarem no mês de agosto de Lyon (França); Brighton e Cambridge (Inglaterra) e Málaga (Espanha).

Educação cidadã

Idealizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Seed, o ‘Sergipe no Mundo’ foi instituído pela Lei nº 9.040/2022 e Lei nº 9.060/2025, criando a política de internacionalização da educação pública do Estado de Sergipe. As atividades contemplam o intercâmbio para estudantes, a formação de professores e o estudo bilíngue, por meio do Centro Estadual de Idiomas, que funciona na sede da Aliança Francesa, em Aracaju, com polos nas nove diretorias regionais de educação.

São investidos R$ 5.898.072,50, desde a contratação da empresa responsável, entrega de kits de viagens a todos os jovens, emissão de documentos e vistos, além de uma bolsa de manutenção equivalente a R$ 1000 à moeda do país de destino, apoio financeiro de R$1100 antes da viagem e acompanhamento psicossocial do Programa Acolher. Nesta edição, eles também receberam um celular doado pela Receita Federal, frutos de apreensões da instituição.

A coordenadora Eliane Passos lembra que mais do que um programa educacional, o ‘Sergipe no Mundo’ também perpassa pelo viés social. “Dialoga com a formação do estudante enquanto cidadão. Levamos também a educação financeira e explicamos sobre a doação dos celulares”.

No ano de 2024, a primeira edição contou com o investimento total de R$ 4.335.000,00, com participação de 49 estudantes. Os intercambistas passaram 30 dias em Boston (Estados Unidos), Vancouver (Canadá), Waterford (Irlanda), Brighton (Inglaterra) e Sevilha (Espanha).

A 2ª edição do programa foi ampliada para 100 vagas aos alunos do ensino médio da rede pública estadual de ensino e contempla as cidades de Cork (Irlanda), Brighton e Cambridge (Inglaterra), Vancouver (Canadá), San Diego (Estados Unidos), Camberra (Austrália), Sevilha e Málaga (Espanha) e Lyon (França).

Texto e foto ASN