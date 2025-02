Opinião – Segurança hídrica: estratégias emergenciais e estruturantes pra garantir abastecimento ao povo de Sergipe, diz governador

*Fábio Mitidieri

A segurança hídrica em Sergipe é um desafio que demanda planejamento e ações coordenadas. O crescimento populacional, os impactos das mudanças climáticas e a necessidade de ampliação da infraestrutura tornam essencial a implementação de medidas que assegurem o abastecimento sustentável de água. Diante desse cenário, nossa gestão tem atuado em duas frentes: a resposta imediata às necessidades do povo sergipano e a realização de investimentos estruturantes para garantir resultados que não sejam paliativos.

A Caravana da Água, lançada no dia 31 de janeiro, é um exemplo de resposta imediata às dificuldades enfrentadas pelas famílias afetadas pela estiagem no sertão sergipano. Retomamos a operação carro-pipa com recursos próprios, uma iniciativa que não ocorria há mais de uma década, para levar alívio a cerca de 30 mil sergipanos. Essa medida emergencial é essencial para garantir o abastecimento de comunidades que sofrem com a seca, enquanto avançamos com obras que proporcionarão segurança hídrica a longo prazo.

Entre as ações estruturantes encabeçadas pelo Governo do Estado, destaca-se a concessão parcial da Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso -, realizada em 4 de setembro de 2024, que representa um passo significativo para a universalização do abastecimento de água potável e a ampliação da cobertura de esgotamento sanitário.

O contrato com a concessionária Iguá Saneamento, vencedora do leilão da concessão, prevê investimentos de R$ 4,5 bilhões ao longo de 35 anos. Essa iniciativa representa um avanço significativo para a universalização do abastecimento de água potável e a expansão da cobertura de esgotamento sanitário, garantindo que um número maior de sergipanos tenha acesso a esses serviços essenciais.

Atendendo à solicitação do Governo do Estado, a Iguá priorizou o início de uma obra que será crucial para a segurança hídrica em Poço Redondo: a Adutora do Curralinho, cuja construção foi iniciada no último dia 17. Com a instalação de uma tubulação de 14 quilômetros conectando a Estação de Tratamento de Água ao reservatório da cidade, o município deixará de depender da Adutora do Alto Sertão. A obra proporcionará maior autonomia hídrica para a população, beneficiando diretamente 33 mil pessoas, e contribuirá para a estabilidade no abastecimento.

A Adutora do Leite é mais um investimento estruturante voltado para o desenvolvimento econômico e social do sertão sergipano. A ordem de serviço para sua construção foi autorizada em setembro de 2024, durante a Expo Glória. Com uma extensão de 108,6 quilômetros, a adutora levará água captada do Rio São Francisco para cinco municípios da bacia leiteira, beneficiando diretamente a cerca de 23 mil famílias que dependem da produção leiteira para sua subsistência. O projeto ajudará a mitigar os efeitos da estiagem sobre a pecuária e fortalecerá a economia da região.

Essas ações são complementares e refletem nossa estratégia de atuação integrada. As medidas emergenciais, como a Caravana da Água, são essenciais para mitigar os efeitos da seca no curto prazo, enquanto os investimentos em infraestrutura asseguram soluções sustentáveis para o abastecimento hídrico em médio e longo prazo. Dessa forma, estamos construindo uma política pública de segurança hídrica que atende às necessidades atuais da população sem comprometer as futuras gerações.

O compromisso com a segurança hídrica envolve também o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos e a modernização dos sistemas de abastecimento. A parceria com a iniciativa privada, a ampliação da infraestrutura e o uso de tecnologia são elementos fundamentais para garantir um serviço mais eficiente e acessível a todos os sergipanos. Continuaremos investindo e acompanhando de perto cada projeto, com o objetivo de transformar a realidade hídrica do Estado e promover o desenvolvimento sustentável de Sergipe.

*É governador de Sergipe e já foi de vereador de Aracaju a deputado federal.