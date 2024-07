Seis municípios de Sergipe têm alto índice de infestação do Aedes aegypti

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta segunda-feira (29), o quarto Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa), que registrou seis municípios sergipanos apresentando alto índice de infestação do mosquito.

A SES informou ainda que outros 47 municípios estão em situação de médio risco e 22 de baixo risco. Entre os municípios com alto índice estão Simão Dias (5,6); Barra dos Coqueiros (5,5); Moita Bonita (5,0); Itabaiana (4,4); Salgado (4,4) e Cumbe (4,2).

O estudo, que tem o objetivo de medir a presença do vetor nas localidades pesquisadas, apresenta o índice satisfatório que vai de 0 a 0,9; o de média infestação de 1,0 a 3,9 e o de alto risco acima de 4,0. Os municípios que apareceram ou permanecem em alto risco precisam verificar onde estão ocorrendo as falhas no trabalho de combate ao mosquito.

Combate ao mosquito

A SES informou que disponibiliza inseticida para uso nos pulverizadores costais, indicado para bloqueio de casos e contenção no avanço do vetor em sua fase adulta. E disse ressaltou que em situação de surto ou de aumento no número de casos de arboviroses também pode ser utilizado o carro fumacê.

A orientação é que a população continue adotando as medidas preventivas como retirar o lixo acumulado nos quintais da residência, observar os reservatórios de água e limpar as calhas dos telhados são algumas precauções para o controle eficaz contra o mosquito.

Baixo índice de vacinação contra a dengue

No mês de abril de 2024, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu 14 mil doses da vacina contra a dengue, que foram distribuídas para os municípios de Aracaju, Laranjeiras, Divina Pastora, Riachuelo, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Itaporanga D’Ajuda e Santa Rosa de Lima. Das 14 mil doses que foram para os municípios, apenas 6.593 foram aplicadas, correspondendo apenas 47% das doses aplicadas entre o público-alvo, que são crianças de dez a 14 anos de idade.

Sintomas

Os infectados pelo mosquito podem apresentar febre, dor de cabeça e no corpo. Caso haja outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para uma avaliação médica. Além disso, a população deve tomar cuidado com a automedicação, pois os anti-inflamatórios e os medicamentos que contêm ácido acetil salicílico são contraindicados em pessoas com dengue, pois podem aumentar o risco de sangramentos e complicações.

Com informações do Governo de Sergipe

Foto: arquivo/SES