‘Sem anistia, sem carestia e por mais direitos’ é o tema do 1º de maio em Sergipe

Ato do 1º de maio será no bairro Santa Maria, em Aracaju, reunindo a classe trabalhadora do campo e da cidade

O dia 1º de Maio, Dia da Classe Trabalhadora, será marcado em Sergipe pela luta ‘Sem anistia, sem carestia e por mais direitos’.

Às 9 horas da manhã, no Bairro Santa Maria, em frente ao mercadinho Gbarbosa, vão acontecer manifestações culturais antes da saída em caminhada pelas ruas do bairro até a Reserva Extrativista das Mangabeiras.

A vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores (CUT/Sergipe), Caroline Santos, convida toda a população de Sergipe a participar.

“É a classe trabalhadora que planta e colhe o nosso alimento. É a classe trabalhadora que faz a cidade funcionar. No dia 1º de maio vamos lutar por direitos para a classe trabalhadora; em defesa da democracia e sem anistia para golpistas; pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial; contra a destruição do meio ambiente. Será um dia importante e a população de Sergipe está convidada a participar deste protesto e caminhar conosco nesta marcha em defesa dos direitos da classe trabalhadora”, declarou Caroline Santos.

O protesto construído pelo conjunto das centrais sindicais e pelos coletivos e frentes dos movimentos sociais de Sergipe mobiliza a população na luta:

*Por moradia digna;

*Abaixo o preço dos alimentos;

*Sem anistia: pela prisão de Bolsonaro e de todos os golpistas;

*Chega de exploração: pelo fim da escala 6×1! Redução da Jornada de Trabalho e Escala 4×3, sem redução de salários;

*Em defesa da aposentadoria e pelo emprego com direitos, revogação das reformas trabalhista e previdenciária já;

*Em defesa do serviço público, não à reforma administrativa;

*Abaixo o arcabouço fiscal, por mais recurso para a saúde, educação, moradia e políticas sociais;

*Contra o capitalismo que destrói os trabalhadores e o meio ambiente.

Por Iracema Corso