Semac inicia vistoria em estações meteorológicas para manutenção e ampliação da rede de monitoramento

As estações meteorológicas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) estão passando por vistorias. Na última sexta-feira, 24, e no sábado, 25, servidores da pasta iniciaram um cronograma para verificar as condições técnicas dos equipamentos, sobretudo se há a necessidade de manutenção ou substituição. A partir das inspeções, será possível definir locais com baixa cobertura para a instalação de 15 novas estações tele-pluviométricas automatizadas.

Segundo a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, o objetivo é melhorar a transmissão de dados relacionados às condições atmosféricas e, se for necessário, aumentar a gama de informações no monitoramento das variáveis meteorológicas, proporcionando uma visão abrangente do comportamento do tempo e do clima, visto que os dados, entre eles a previsão de enchentes, secas ou estudos sobre mudanças climáticas, são primordiais para a sociedade.

“A maioria dos equipamentos trabalha em conjunto para coletar dados meteorológicos em tempo real. Os registros são frequentemente armazenados em um sistema de transmissão de dados. Dessa forma, é possível monitorar as variações climáticas ao longo do tempo, permitindo que informações precisas para tomada de decisões estratégicas sejam disponibilizadas em tempo hábil para os órgãos competentes”, explicou a meteorologista.

Ampliação da rede

No início de 2023, a Semac realizou a instalação de seis novas estações tele-pluviométricas automatizadas nos municípios de Canindé de São Francisco, Itabaiana, Lagarto, Tobias Barreto, Estância e Gararu. Na ocasião, a rede meteorológica também foi reforçada com mais 50 pluviômetros convencionais para monitorar o volume de chuvas em 18 municípios, cujos dados são disponibilizados para a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Defesa Civil, empresas do setor privado e produtores rurais que necessitam de previsões de tempo e clima para planejar o plantio

