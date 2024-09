Semáforos inteligentes e renovação frota do transporte integram propostas de Yandra

Para a candidata a prefeita de Aracaju, Yandra (União), a integração de tecnologias avançadas irá permitir que uma nova engenharia de tráfego seja implantada em Aracaju durante sua gestão. Segundo seu plano de governo, esse é um movimento que irá impactar de forma significativa a mobilidade urbana.

Entre suas propostas está a implantação efetiva de semáforos inteligentes, que funcionarão sob demanda. Apesar de terem sido instalados em diversos cruzamentos de Aracaju, esses equipamentos ainda não funcionam de maneira adequada ou garantem aos motoristas uma sensação de organização no trânsito.

De acordo com a candidata, através de câmeras e sensores para monitoramento em tempo real, esse sistema irá, de fato, ajustar o tempo de abertura dos semáforos de acordo com o número de veículos em cada via.

“Essa tecnologia vai nos permitir desafogar o trânsito, tornando a mobilidade mais eficiente. Isso vai ser muito bom para diminuir o congestionamento nos horários de pico, beneficiando os usuários do transporte público e motoristas que trabalham com aplicativos de viagem”, afirmou.

A iniciativa, segundo a candidata, faz parte do eixo ‘Smart City’ de seu plano de governo, focado em tornar Aracaju uma referência entre as cidades inteligentes.

Nesse sentido, Yandra também destaca a proposta de expandir a conectividade com redes de Wi-Fi públicas e um sistema de transporte inteligente.

“Vamos promover uma verdadeira transformação urbana e digital em Aracaju. A ideia é que a nossa frota de ônibus seja renovada, para além da infraestrutura, com ar-condicionado e Wi-Fi. Para quem usa o transporte público para exercer sua cidadania e acessar os equipamentos públicos da cidade, isso fará total diferença”, completou.

Fonte e foto assessoria