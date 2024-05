Sementeira: R$ 25 milhões para colocar cimento, dispara Emília

Avaliada em exatos R$ 25.763.025,53, valor financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a partir do Programa de Requalificação Urbana “Construindo para o Futuro”, da Prefeitura de Aracaju, a revitalização do Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira, foi pauta do discurso da vereadora Emília Corrêa (PL) que, mostrando fotos, comparou a diferença entre a parte arborizada antes e pós-reforma.

“É impressionante como a gestão não gosta de árvores. Fato. Já vimos isto exemplificado na avenida Hermes Fontes. Agora, a cena se repete na Sementeira. Sem falar na falta de transparência do projeto, outra característica que a gente já conhece e denuncia há anos”, argumentou.

Reforçando sua fala, Emília usou fotos para comparar o antes e depois da revitalização. “Vejam isso, senhores. Basicamente, cimento. Irão investir R$ 25 milhões em uma obra que caminha a passos de cágado, para cometer um crime em um dos mais belos cartões-postais da capital sergipana, que reúne cultura, esporte, convivência e preservação ambiental. Aracaju uma cidade quente, e os projetos em execução são para destruir a pouca arborização que resta. Chega ser inacreditável”, comentou.

Por Camila Sousa – Ascom/EC

Foto Gilton Rosas