TCE reforça importância da capacitação e aproximação com os municípios

Com palestras de representantes de órgãos como INSS, Receita Federal, CREA, CGU e TCU, o primeiro dia do seminário “Governança, Sustentabilidade e Controle Externo: Os Desafios do 1º Ano de Gestão Municipal” reuniu dezenas de gestores e servidores públicos no auditório da Universidade Tiradentes (Unit), em Propriá, nesta terça-feira, 8.

Promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio da Escola de Contas (Escontas), o evento tem como foco o fortalecimento da gestão pública municipal por meio da qualificação técnica.

A presidente do TCE, conselheira Susana Azevedo, destacou o caráter orientador da Corte de Contas: “Capacitar é uma forma de prevenir erros, promover boas práticas e garantir que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente e transparente. Estamos levando conhecimento técnico para perto de quem está na linha de frente da gestão, porque acreditamos na força da informação qualificada para transformar a administração pública”, afirmou.

Presente na abertura do evento, o vice-prefeito de Propriá, Samuel Cunha, elogiou a iniciativa. “É de responsabilidade de todos os prefeitos participarmos de um seminário da importância como é esse, organizado pelo Tribunal de Contas, um órgão que são os nossos fiscalizadores. Gostaria de parabenizar pela iniciativa. É a primeira vez que vejo o Tribunal saindo da capital e indo ao interior do estado mostrar a nós a importância do seu papel”, disse.

O prefeito de Monte Alegre, Evandro Silva, também participou da programação e destacou a ação. “É motivo de alegria o Tribunal estar aqui, nos preparando, preparando os administradores, até mesmo os novos administradores que precisam desse acompanhamento. Então é algo de extrema importância para que a gente desenvolva nossa administração de forma responsável e realmente voltada para os interesses da população”, pontuou.

A programação segue nesta quarta-feira, 9, com palestras ministradas por técnicos do TCE/SE, abordando temas como controle de obras públicas, sustentabilidade nas compras, primeira infância, saneamento, entre outros.

Por DICOM/TCE – Foto: Marcelle Cristinne