Seminário Estadual que discute Política Nacional do Cuidado será realizado na UFS

Na próxima segunda-feira, 10, será realizado, no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Seminário Estadual da Política Nacional do Cuidado, que traz como tema “Cuidar é Direito: Plano Nacional de Cuidados em Sergipe”.

A iniciativa da deputada estadual Linda Brasil (Psol) visa promover um espaço de diálogo e articulação entre entidades municipais, estaduais e federais, além da sociedade civil e demais organizações, para a construção de propostas que valorizem e reconheçam as pessoas que atuam como cuidadoras de crianças, idosos e pessoas com deficiência.

O evento contará com a presença de representantes do governo federal, entre elas a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane da Silva, e a assessora especial do Departamento de Políticas de Cuidados da Primeira Infância e da Pessoa Idosa, da Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Fernanda Amado.

O espaço potencializa o debate sobre a Política Nacional de Cuidados (Lei nº 15.069/2024) e o Plano Nacional de Cuidados (Decreto nº 12.562/2025), contextualizando sua importância no cenário estadual e municipal. Com isso, a ação visa discutir o reconhecimento e a valorização do trabalho do cuidado, remunerado e não remunerado, assim como o trabalho reprodutivo, como direitos fundamentais e pilares da equidade de gênero, racial e social.

A deputada estadual Linda Brasil destaca que essa articulação visa, entre outros aspectos, promover a corresponsabilização entre Estado, sociedade e famílias para o enfrentamento da sobrecarga que recai, em especial, sobre mulheres, especialmente negras, trabalhadoras domésticas, mães e cuidadoras de crianças, idosos e pessoas com deficiência.

“Essa é uma luta invisibilizada de parcela da sociedade que se dedica cotidianamente aos cuidados essenciais daqueles que precisam de auxílio, proteção e atenção. A exploração do trabalho de cuidado, muitas vezes precarizado, pode se configurar, em muitos casos, como prática de escravidão contemporânea, sobretudo no ambiente doméstico. Essa é uma pauta urgente. Por isso, o seminário reúne secretarias estaduais, prefeituras municipais, sociedade civil, sindicatos e movimentos sociais para discutir responsabilidades e estratégias de implementação em Sergipe”, salientou a parlamentar.

Presenças

Além das representantes do governo federal, também estão confirmadas as participações da representante da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da Universidade Federal de Sergipe, Tereza Martins, e da diretora de Saúde e Bem-Estar das Mulheres da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres, Viviane Goston.

Coletivos, instituições e organizações da sociedade civil levarão experiências e integram mesas-redondas ao longo da programação, como é o caso do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas; do Coletivo de Mulheres Negras Rejane Maria; do Coletivo de Mães Atípicas; e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), MOTU, Instituto Agatha, ONU Mulheres, Instituto Federal de Sergipe, Rede Solidária de Mulheres de Sergipe, Movimento de Mulheres Marisqueiras e Mães pela Diversidade.

Inscrição

Para participar, é necessário realizar a inscrição por meio do endereço eletrônico https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/portal_cursos_eventos/area_interna_portal_cursos_eventos.jsf. Nesse portal, o público encontrará um campo para cadastramento prévio, caso não possua vínculo com a Universidade Federal de Sergipe.

Serviço

O quê: Seminário Estadual – “Cuidar é Direito: Plano Nacional de Cuidados em Sergipe”

Quando: segunda-feira, 10 de novembro de 2025

Onde: Auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Av. Marechal Rondon, s/n – Rosa Elze, São Cristóvão – SE.

Contato: Assessoria de Imprensa – (79) 99644-1917

