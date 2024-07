SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DEBATE A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE ARACAJU

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) e do Instituto Banese, promoveu o seminário ‘Aracaju no Centro’, com objetivo de dialogar sobre possibilidades e projetos para contribuir com a revitalização do Centro da capital.

O seminário reuniu na segunda-feira, 1º, representantes do Estado, de instituições de diversos segmentos, como Educação e Economia, além de integrantes de movimentos de moradia e convidados externos que apresentaram ideias, estudos e cases de sucesso realizados em outros centros urbanos de dentro e fora do país.

“O seminário ‘Aracaju no Centro’ é uma contribuição que pretendemos dar, não apenas para a Prefeitura Municipal de Aracaju, que lidera o processo de elaboração, do pensamento sobre o programa, mas para toda a sociedade. Acreditamos que esse programa há de ser um projeto de toda a sociedade, liderado pela Prefeitura, em parceria com o Governo, que deverá mobilizar setores do empresariado, da universidade, associações comunitárias, entidades de classe, enfim, todos unidos para que possamos garantir que esse projeto corresponda à cidade que queremos legar para o futuro. Este é só o primeiro passo, uma reflexão, um debate que devemos aprofundar”, afirmou o secretário da Seplan, Julio Filgueira.

Importância

A programação contou com painéis e convidados que trocaram informações sobre iniciativas positivas de reurbanização de áreas comerciais, culturais e residenciais, além de estudos e projetos sobre a temática, como o secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Aracaju, Sérgio Ferrari, e o professor da Universidade Federal de Sergipe, César Henriques, além do espanhol Enric Truño, que falou sobre a experiência da revitalização em Barcelona.

“É uma iniciativa absolutamente relevante essa de dialogar sobre soluções para o Centro. Uma iniciativa que vem do Governo do Estado, que chama a Prefeitura junto e outros atores, outras cidades com experiência, outras organizações. Esse diálogo é o ponto de partida, é onde o trabalho já começa a ser bem-feito, porque mostra ideias, consulta outras iniciativas e referências, porque a atuação nos centros urbanos precisa ser integrada”, explicou o representante da ONU Habitat, Alex Rosa.

Também estiveram presentes os representantes do programa Recentro, da Prefeitura de Recife, João Paulo da Silva; da Porto Marinho, Cláudio Marinho; e da Frente Parlamentar pelos Centros Urbanos, Gabriela Sabino.

“Eventos como esse nos fazem refletir e compartilhar problemas, mas também soluções que podemos encontrar para os centros urbanos. O ponto alto do evento foi trazer atores, ver como podemos construir esse elo, colaborar uns com os outros sobre como repensar o centro, dar mais vitalidade e requalificar esses espaços”, acrescentou Gabriela Sabino.

Dinâmicas criativas

Os inscritos participaram ainda de dinâmicas criativas conduzidas pelo convidado Cláudio Marinho, que provocou o público a pensar em ideias que podem ser aplicadas no Centro de Aracaju e suas viabilidades.

“Foi uma oportunidade de discutir questões relacionadas ao centro histórico e sua reabilitação. Fizemos visitas técnicas ao centro histórico para entender suas potencialidades, possibilidades e no seminário, buscamos pensar em vertentes para que, a partir disso, todos juntos possamos implantar iniciativas para transformar o centro histórico de Aracaju”, destacou o superintendente do Instituto Banese, Ézio Déda.

Para o diretor-presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, que integra o diálogo sobre o tema, através do Projetar-SE, o seminário foi crucial para a formalização da intenção do Governo do Estado em contribuir com a revitalização do centro.

“É o primeiro passo para que o diagnóstico seja feito sobre os problemas do centro, além de soluções e medidas que poderemos tomar. Uma união de forças entre município, Estado e instituições para que o Centro volte a ter crescimento comercial e de moradia. A Desenvolve-SE está engajada nesses esforços para que o centro comercial tenha novamente o vigor de outrora”, complementou o presidente da agência, Milton Andrade.

Foto: Dayanne Carvalho/Seplan