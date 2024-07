Seminário sobre transição energética acontece na próxima segunda-feira, dia 22

Sergipe sediará na próxima segunda-feira, 22, o seminário ‘Transição energética: oportunidades de negócios e desenvolvimento regional’. O evento acontecerá a partir das 14h, no plenário da Assembleia Legislativa (Alese), e é idealizado pelo deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas).

Promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em parceria com a Alese e com o apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), o encontro abordará desde a importância do gás natural na transição energética até as oportunidades de negócios do terminal de Gás Natural Liquefeito (GNL) de Sergipe a partir da conexão à malha nacional.

De acordo com o deputado Luciano Pimentel, secretário de Estado de Sergipe na Unale e presidente da Comissão de Infraestrutura, Minas e Energia da entidade, trazer o simpósio para a Assembleia Legislativa é uma forma de fortalecer a presença do estado nas discussões sobre a transição energética.

“É importante que Sergipe se mantenha como protagonista neste debate, especialmente porque nós sabemos do potencial do estado para a exploração de petróleo e gás. Por isso, o seminário será uma oportunidade de reafirmar a força de Sergipe neste cenário, possibilitando aos nossos parlamentares uma inserção mais efetiva na discussão sobre o futuro energético do estado, a partir da análise de profissionais que estudam e acompanham de perto as mudanças deste setor”, afirma Pimentel.

O evento contará com palestras do diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia; do pesquisador da FGV Energia, João Victor Marques; do diretor Comercial e Regulatório da TAG, Ovídio Quintana, e do diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da ENEVA, Marcelo Cruz.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas no site da Unale (unale.org.br).

Por Assessoria