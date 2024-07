Seminário: ‘Transição Energética: oportunidade de negócios e desenvolvimento regional’

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) recebe, nesta segunda-feira (22), um seminário, de âmbito nacional, de infraestrutura, minas e energia com o tema: ‘Transição Energética: oportunidade de negócios e desenvolvimento regional’. O evento será realizado em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), com o apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Rodolfo Henrique de Saboia, ministrará sua palestra com o tema ‘A importância do gás natural na transição energética’; o diretor executivo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Carlos Otávio de Vasconcelos Quintella, falará sobre ‘Impactos econômicos dos investimentos em óleo e gás’; o Diretor Comercial e Regulatório da Transportadora Associada de Gás (TAG), Ovídio Quintana Pol da Silva, discursará com o tema ‘O papel do setor de transporte na conexão das ofertas demandas – importância da conexão do terminal GNL de Sergipe’; e o diretor de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da ENEVA, Marcelo Cruz Lopes, terá como tema ‘Oportunidades de negócios do terminal de GNL de Sergipe a partir da conexão à malha nacional’.

O secretário do Estado de Sergipe na Unale e presidente da Comissão de Infraestrutura, Minas e Energia da entidade, deputado Luciano Pimentel, destacou a importância da realização do evento. Ele falou que representantes de vários estados estarão na Alese para debater o assunto.

“Estaremos protagonizando um debate relevante e atual sobre os rumos da transição energética, com a presença de grandes nomes do setor de petróleo e gás e de parlamentares de diversos estados brasileiros que já demonstram interesse em participar deste evento. Será um momento único para o nosso estado e ter a oportunidade de promover esse encontro na Alese é também uma forma de fortalecer a nossa Casa Legislativa, colocando Sergipe e o parlamento sergipano no centro desta discussão”, declarou.

O evento será realizada no plenário da Alese, com transmissão ao vivo pela TV Alese, canal 5.2, e pela página no YouTube. As inscrições gratuitas para participação no evento estão abertas e devem ser feitas através do site da Unale e o formulário pode ser acessado através do link.

Programação

– 13h30: Credenciamento

– 14h: Abertura no plenário

– 14h45: 1º Painel: A importância do gás natural na transição energética

– 15h25: 2º Painel: Impactos econômicos dos investimentos em óleo e gás

– 16h05: 3º Painel: O papel do setor de transporte na conexão das ofertas e demandas – importância da conexão do terminal de GNL de Sergipe

– 16h45: 4º Painel: Oportunidades de negócios do terminal de GNL de Sergipe a partir da conexão à malha nacional

– 18h: Encerramento

Serviço

O quê:

Seminário sobre ‘Transição Energética: oportunidade de negócios e desenvolvimento regional’

Quando:

Segunda-feira, 22 de julho de 2024

Onde:

Plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, localizado na Praça Fausto Cardoso, centro de Aracaju

Foto: UFS

Por Wênia Bandeira