SENADOR ALESSANDRO ACOMPANHA GOVERNADOR FÁBIO EM AGENDA E REFORÇA COMPROMISSO COM MUNICÍPIOS

O senador Alessandro Vieira esteve ao lado do governador Fábio Mitidieri em mais uma agenda de trabalho no interior de Sergipe, reforçando o compromisso conjunto com ações concretas que impactam positivamente a vida da população.

A programação teve início no povoado Cajueiro, em Nossa Senhora das Dores, onde visitaram as obras de construção de uma nova praça, projeto que beneficiará diretamente os moradores da comunidade.

Em seguida, Alessandro e Fábio seguiram para o município de Feira Nova, onde participaram da 49ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, uma iniciativa do Governo do Estado coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Seec). A ação levou à população local mais de 160 serviços gratuitos em diversas áreas como saúde, cidadania, educação e empreendedorismo.

Com pouco mais de 6 mil habitantes, Feira Nova, situada a cerca de 104 quilômetros da capital, recebeu o programa em um momento importante, reafirmando o compromisso da gestão estadual com os municípios do interior e com o atendimento humanizado à população. Os serviços foram concentrados no Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Maria Montessori, ponto de referência durante todo o dia para os moradores da região.

Durante a visita, o senador Alessandro Vieira percorreu os estandes, conversou com a população e ouviu de perto as demandas da comunidade. Ao lado do governador, demonstrou sintonia no propósito de construir soluções para os desafios de Sergipe, especialmente nas regiões que mais precisam da presença do poder público.

“A agenda de hoje simboliza o que Sergipe precisa: trabalho conjunto, atenção às pessoas e ação eficiente. Estar em Feira Nova e no povoado Cajueiro, ao lado do governador, é um exemplo claro de como podemos, juntos, transformar a realidade dos sergipanos com responsabilidade e compromisso”, destacou o senador.

O prefeito de Feira Nova, Jean de Gerino, agradeceu ao senador pela parceria e apoio à gestão municipal. “Quero fazer um agradecimento especial ao senador Alessandro, que confia na nossa gestão, vem destinando emendas para realizarmos nossas ações, em especial nosso projeto da Cidade Inteligente. O senador Alessandro tem um perfil político sério, comprometido com os sergipanos, e estamos juntos trabalhando pelo desenvolvimento do nosso município e do nosso estado”, afirmou o prefeito.

O governador Fábio Mitidieri também destacou a importância da articulação com o senador. “A parceria com o senador Alessandro vem dando certo. Temos conseguido avançar em várias frentes com diálogo, compromisso e foco no que realmente importa: melhorar a vida do povo sergipano”, ressaltou o governador.

Com presença constante nos municípios sergipanos, o senador Alessandro Vieira segue firme na defesa de uma política pública eficiente, transparente e voltada para os interesses reais da população. A agenda desta sexta-feira reforça essa trajetória de diálogo, parceria e resultados concretos para o povo de Sergipe.

Por Laisa Bomfim – Foto Jessica Nonato