SENADOR ALESSANDRO ANUNCIA FILIAÇÃO DO PREFEITO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SAMUEL CARVALHO, AO MDB

O senador Alessandro Vieira (MDB) concedeu entrevista nesta segunda-feira (18) ao jornalista Carlos Batalha, na Rio FM, anunciado a filiação do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, ao MDB.

Segundo Alessandro, o ato de filiação ocorrerá no próximo mês de março com a presença do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. “Se não tiver nenhuma alteração de plano, no dia 13 de março, você vai receber, vai ter a oportunidade de perguntar diretamente ao presidente nacional, Baleia Rossi, vem pra cá, porque a gente vai tá fazendo a filiação do prefeito de Socorro, Samuel Carvalho, no MDB”, declarou o senador Alessandro.

O parlamentar disse que Samuel Carvalho é um parceiro histórico e que virá agregar muito ao partido que ele comanda no Estado. “É um parceiro já histórico nosso, e vem para o MDB para reforçar o nosso time no trabalho que é de reconstrução do partido, fortalecimento do 15, garantia de a gente tem candidaturas competitivas para deputado estadual, para deputado federal, para a reeleição ao Senado e o apoio para a reeleição do governador Fábio”, anunciou Alessandro.

Questionado se o MDB poderia sair do comando do senador, Alessandro respondeu categoricamente que “não ver nada nesse sentido”. E anunciou que seu projeto eleitoral é de reeleição ao Senado Federal. ” Sim, sim, esse é o projeto [reeleição ao Senado]. Nunca teve projeto diferente desse. A gente já conhece a rotina dos adversários. Os adversários trabalham muito tentado tirar a credibilidade, tentando transmitir uma sensação de fraqueza, mas pra quem caminha na vida de verdade, vê que o trabalho está sendo bem feito. A parceria com os prefeitos é cada vez maior”, enfatizou Alessandro.

Por Uilliam Pinheiro