SENADOR ALESSANDRO ARTICULA REUNIÃO ENTRE PREFEITA EMÍLIA E MINISTRO PARA AVANÇAR EM SOLUÇÕES PARA ARACAJU

Nesta quarta-feira (12), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) promoveu uma importante reunião entre a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

O encontro, realizado em Brasília, teve como foco discutir avanços em áreas essenciais para a capital sergipana, como saúde e mobilidade urbana, incluindo a ampliação da frota de ônibus urbanos.

A articulação do senador Vieira foi estratégica, unindo a liderança local com o governo federal para tratar de demandas cruciais que impactam diretamente a vida dos aracajuanos.

O principal objetivo foi dar sequência às discussões sobre a melhoria do transporte público e o fortalecimento da saúde, áreas que exigem atenção urgente e soluções rápidas.

Emília Corrêa expressou sua gratidão pela intervenção do senador e destacou a importância da parceria com o Governo Federal. “O senador Alessandro abriu uma porta fundamental para Aracaju. A ampliação da nossa frota de ônibus e as questões relacionadas à saúde são demandas antigas, mas com esse encontro com o ministro Padilha, conseguimos colocar esses assuntos na pauta do governo federal. Agradeço ao senador pela dedicação e pela união de esforços para melhorar a nossa cidade”, afirmou a prefeita.

O senador Alessandro Vieira reforçou seu compromisso com Aracaju e com o bem-estar da população, destacando o papel da articulação política para transformar demandas em resultados concretos. “Seguimos trabalhando incansavelmente para transformar boas propostas em melhorias reais para a nossa capital. Esta reunião com a prefeita Emília e o ministro Padilha é mais um passo importante para avançarmos em questões fundamentais como a mobilidade urbana e a saúde. Aracaju está mais perto de ver suas demandas atendidas de forma eficaz, e estou ao lado da prefeita para garantir que os aracajuanos tenham os serviços públicos que merecem”, destacou o senador.

Além de seu compromisso com a capital, Alessandro Vieira tem sido um defensor incansável de todos os municípios sergipanos. Ao longo de sua trajetória no Senado, o senador tem buscado incessantemente garantir recursos e emendas para todas as cidades sergipanas, sempre com o objetivo de promover o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida em toda o estado. “Nossa missão é para todos os sergipanos, sem distinção. Aracaju é nossa capital e merece a nossa atenção, mas meu trabalho em Brasília tem sido também em favor de cada município do nosso estado. Continuo à disposição para garantir que todas as demandas de Sergipe sejam atendidas com a seriedade que o povo merece”, afirmou Alessandro.

Além das questões de transporte público e saúde, a agenda também incluiu outras pautas estratégicas para o crescimento e a qualidade de vida da população de Aracaju. Para Alessandro Vieira, a aproximação constante com o Governo Federal e o trabalho conjunto com a administração municipal são essenciais para garantir que as necessidades de Aracaju sejam atendidas com urgência e eficiência.

Com essa articulação estratégica, a cidade de Aracaju ganha mais uma oportunidade de resolver questões urgentes e avançar na melhoria dos serviços essenciais para sua população.

Texto e foto ascom senador Alessandro