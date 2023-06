Senador Alessandro Vieira comemora inauguração da Muralha Digital em Itabaiana, que terá um impacto muito positivo

_Projeto de videomonitoramento foi viabilizado por emenda de 1 milhão do senador_



Um projeto pioneiro na área de Segurança Pública foi inaugurado em Sergipe, nessa segunda-feira (19). A Muralha Digital, composta por um sistema de monitoramento 24 horas com câmeras instaladas em diversos pontos da cidade de Itabaiana, promete oferecer mais segurança e agilidade no trabalho das polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e SMTT.



O sistema, já em funcionamento, foi viabilizado através de emenda parlamentar destinada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB/SE). “Itabaiana é um município central e de conexões no nosso Estado, reconhecida pelo alto fluxo de carros e caminhões. Construir esta “muralha” de videomonitoramento nos pontos de entrada e saída, como também em locais estratégicos da cidade, com certeza irá contribuir para a melhoria da segurança no município, reverberando para toda a Região Agreste”, destacou Alessandro Vieira.



O prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa considerou o dia histórico para o município. “Nós estivemos lá em Brasília, na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e eles apresentaram diversos projetos das Cidades Inteligentes. Um deles foi o Muralha Digital. Esse projeto deverá ter um impacto muito positivo na redução de crimes, com uma expectativa de redução de 30% nesses índices. Quero agradecer ao senador Alessandro Viera, a quem eu considero padrinho do projeto, por ter viabilizado essa iniciativa pioneira”, disse.



*Reforço na segurança pública*



Com tecnologia de ponta, o projeto Muralha Digital contempla a instalação de uma ampla rede de câmeras de vigilância em pontos estratégicos de toda a cidade. “O município de Itabaiana entrega agora um projeto que foi assinado conosco no ano passado. Isso vai trazer tecnologia para melhorar a segurança pública da cidade. Faremos o uso de câmeras com inteligência artificial e de softwares avançados com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cidadão itabaianense”, explicou o gerente de novos negócios da ABDI, Tiago Faierstein.



O investimento nesta tecnologia reduz custos com segurança pública e reforça as atividades de policiamento, ao aumentar o índice de assertividade das operações, prevenir e reduzir os níveis de criminalidade. “Cidades que têm esse tipo de sistema instalado reduzem índices de criminalidade em até 80%, porque o crime geralmente anda sobre rodas”, aponta Faierstein.