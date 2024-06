ALESSANDRO DEBATE SUSTENTABILIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) marcou presença no 129º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, evento que debate o desenvolvimento de modelos de gestão pública com foco em resultados e voltados para o bom atendimento ao cidadão, governo digital e reforma administrativa.

Organizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad), com apoio do Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Administração (Sead), o Fórum é realizado pela primeira vez em Sergipe, no Delmar Hotel, nesta quinta e sexta-feira, 13 e 14, e recebe 26 secretários de Estado da Administração e o do Distrito Federal.

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto, abriu o evento com a palestra “Os Desafios de uma Gestão Democrática”. Em seguida, o senador Alessandro Vieira proferiu palestra sobre o tema “Sustentabilidade e Adaptações Climáticas: “Qual o Papel dos Estados?”.

“Todos nós cidadãos precisamos de uma máquina pública que funcione bem. Infelizmente, essa não é uma realidade cotidiana no Brasil, nos nossos estados e municípios. Os gestores da Administração são fundamentais para o bom funcionamento da máquina pública, e para isso precisam ter uma atuação proativa, técnica e que compreendam os cenários em que seus governos estão inseridos. Eles precisam exercer o papel de capitão do time, e apontar os melhores caminhos a serem seguidos”, avalia Alessandro Vieira.

O senador sergipano afirmou que a temática das mudanças climáticas, da preservação e sustentabilidade não eram o ponto central do seu mandato, mas entendendo a necessidade urgente vivida pelo Brasil, atuou para ocupar o espaço.

“Tenho atuado numa linha de respeito a técnica, ouvindo especialistas dentro e fora do Brasil, dessa forma assumi a relatoria da Comissão Mista do Congresso que trata das mudanças climáticas, e tenho trabalhado no acompanhamento, monitoramento e fiscalização das políticas nacionais em busca do desenvolvimento sustentável”, aponta senador Alessandro.

Fonte e foto assessoria