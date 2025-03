SENADOR ALESSANDRO DESTINA MAIS DE R$ 3,2 MILHÕES PARA CONSTRUÇÃO DE 3 UBSS NO INTERIOR DE SERGIPE

Após o anúncio da construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em Aracaju, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) traz boas notícias também para o interior de Sergipe. O parlamentar confirmou nesta sexta-feira, 28, que mais de R$ 3,2 milhões foram destinados para a construção de três UBSs nos municípios de Itabaiana, Barra dos Coqueiros e Tobias Barreto.

As Ordens Bancárias (OBs), emitidas na última segunda-feira, 24, garantem recursos de R$ 1.074.000,00 para cada uma das unidades, somando um total de R$ 3.222.000,00 para a construção e infraestrutura dessas unidades de saúde.

A UBS de Itabaiana será construída no povoado Carrilho, a UBS da Barra dos Coqueiros será instalada no bairro Baixo, e a UBS de Tobias Barreto será no Conjunto Habitacional Agripino Bernardo dos Santos, regiões com grande demanda por serviços de saúde, que agora contarão com mais opções de atendimento básico e especializado.

“O interior de Sergipe também precisa de atenção e compromisso. Essas novas UBSs vão garantir o acesso à saúde de qualidade para milhares de sergipanos que, muitas vezes, não têm alternativas perto de casa. Com essas obras, damos mais um passo para fortalecer a rede de saúde no estado”, afirmou o senador Alessandro.

Ele destacou, ainda, que essas UBSs fazem parte do esforço contínuo de seu mandato em melhorar a infraestrutura de saúde em todo o estado, especialmente nas áreas mais afastadas da capital. “Nossa missão é ampliar a oferta de serviços de saúde para todos os sergipanos, com investimentos que façam a diferença no atendimento à população. Este é um compromisso do meu mandato e da parceria com os municípios, que têm sido fundamentais nesse processo”, acrescentou Alessandro.

Essas novas UBSs no interior de Sergipe representam mais um avanço na estratégia do senador de fortalecer a atenção básica à saúde, que é fundamental para garantir um atendimento eficaz, preventivo e de qualidade para toda a população. O anúncio também reforça a parceria do senador com os prefeitos e com a gestão federal para promover melhorias significativas no setor.

“Não podemos esperar que a saúde chegue às pessoas só quando há uma emergência. Investir em UBSs é garantir que os cidadãos recebam o cuidado necessário desde o início, prevenindo doenças e oferecendo um atendimento mais eficiente”, destacou o senador.

Com a construção dessas unidades, os municípios de Itabaiana, Barra dos Coqueiros e Tobias Barreto darão um grande passo na melhoria da saúde pública, especialmente no fortalecimento da atenção básica, que é a porta de entrada para o sistema de saúde. As obras são aguardadas com grande expectativa pela população, que terá acesso a uma estrutura moderna e a serviços de saúde mais próximos de suas casas.

Foto Edílson Rodrigues