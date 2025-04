SENADOR ALESSANDRO DESTINA R$ 2,6 MI PARA AQUISIÇÃO DE TOMÓGRAFOS E REFORÇA SAÚDE PÚBLICA EM SERGIPE

A população sergipana contará com um importante reforço na estrutura da saúde pública. O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) destinou R$ 2,6 milhões para a aquisição de dois novos tomógrafos, que serão instalados no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro e no Hospital Regional de Propriá.

O objetivo é ampliar o acesso a exames de imagem, melhorar a eficiência no atendimento e reduzir a sobrecarga do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), localizado em Aracaju.

O recurso já está na conta do Governo de Sergipe, e a compra dos equipamentos está em andamento. Com a chegada dos novos tomógrafos, os sergipanos terão mais pontos de atendimento para exames essenciais no diagnóstico de diversas doenças, evitando deslocamentos longos e desafogando a demanda concentrada no HUSE.

Para o senador Alessandro Vieira, o investimento é uma resposta direta às necessidades da população. “A saúde pública precisa ser tratada como prioridade, e o acesso a exames fundamentais, como a tomografia, não pode ser um obstáculo para os sergipanos. Nosso mandato tem trabalhado para garantir recursos e estruturar os hospitais regionais, descentralizando os serviços e proporcionando um atendimento mais ágil e eficiente”, ressaltou o parlamentar.

Com a chegada dos novos equipamentos, os Hospitais Regionais de Nossa Senhora do Socorro e de Propriá terão maior capacidade de diagnóstico por imagem, o que contribuirá para a descentralização do atendimento. Isso significa que menos pacientes precisarão se deslocar até Aracaju para realizar exames, reduzindo a superlotação do HUSE e permitindo que a unidade se concentre nos casos mais complexos.

O senador Alessandro Vieira segue atuando para viabilizar investimentos que fortaleçam a rede pública de saúde em Sergipe. A destinação dos recursos para a compra dos tomógrafos reafirma seu compromisso com a população, garantindo um atendimento mais rápido e eficiente para quem mais precisa. A expectativa é que, com a conclusão do processo de compra e a instalação dos equipamentos, os sergipanos passem a contar com uma estrutura mais moderna e acessível para exames de imagem, assegurando diagnósticos mais ágeis e precisos para a população.

Por Laisa Bomfim – Foto Pedro França