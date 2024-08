ALESSANDRO DESTINA R$ 40 MILHÕES PARA FORTALECER O APOIO ÀS CRIANÇAS E AOS GRUPOS MAIS VULNERÁVEIS

A assistência social é uma das prioridades do mandato do senador Alessandro Vieira (MDB/SE). Em seis anos, o parlamentar já destinou R$ 40 milhões em emendas para fortalecer o apoio às crianças e aos grupos mais vulneráveis.

Na última segunda-feira (05), Alessandro visitou o Externato São Francisco, em Aracaju, parceiro do mandato que recebeu cerca de 303 mil para fortalecer seus serviços. A instituição atende crianças de famílias carentes e/ou em situação de vulnerabilidade social oferecendo creche e educação infantil, de 02 a 12 anos.

“Investir em assistência social é uma questão de responsabilidade e um compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Ao direcionar emendas para essa área, estamos garantido que as camadas mais vulneráveis recebam o suporte necessário para superar adversidades e possam viver de forma digna. É um passo crucial para a promoção da equidade e do desenvolvimento humano”, ressalta Alessandro.

Atento às necessidades imediatas da capital sergipana, cidade mais populosa de Sergipe com 602.757 habitantes, o senador Alessandro Vieira investiu mais de R$ 9,7 milhões para a Prefeitura Municipal de Aracaju estruturar a rede de serviços do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) de Aracaju. Os recursos estão sendo destinados para a construção de seis equipamentos voltados à promoção da garantia de direitos, de modo a fortalecer a proteção social especial no município e ampliar o acesso da população aos serviços socioassistenciais nas comunidades com maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As obras incluem o Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência, no bairro Siqueira Campos; uma residência inclusiva, no bairro 17 de Março; o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), no bairro Siqueira Campos; o Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) São João de Deus, no bairro Industrial; o Creas Gonçalo Rollemberg Leite, no bairro Soledade; e o quinto Creas da capital, no bairro Inácio Barbosa.

“A estruturação da rede do SUAS em Aracaju é muito mais do que um investimento em assistência social; é um ato de esperança e compromisso com a dignidade humana. Esses recursos irão proporcionar um alívio significativo e apoio essencial às crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de risco. Dessa forma, conseguimos atuar no combate à pobreza, mas também semeando oportunidades para um futuro mais justo e acolhedor para todos os aracajuanos”, destaca o senador Alessandro.

Primeira Infância

Além da destinação de recursos para a assistência social em Sergipe, o senador Alessandro Vieira tem atuado em Brasília para aprovar pautas que promovem o desenvolvimento humano e a qualidade de vida da população. Um exemplo é o Projeto de Lei 1.477/2022, de sua autoria, que tenta corrigir a Lei do Auxílio Brasil (14.284/2021) para conceder o benefício a crianças até 6 anos. Hoje, o benefício do Auxilio Brasil destinado à primeira infância é concedido apenas a crianças de até 36 meses (3 anos incompletos).

“Essa correção é necessária e será muito significativa. Crianças com desenvolvimento integral saudável durante os primeiros anos de vida têm maior facilidade de adaptação a diferentes ambientes ou para adquirirem novos conhecimentos e desenvolver todo o seu potencial. Por isso, nada mais importante do que o investimento na primeira infância para que possamos garantir um futuro promissor a nossos jovens”, evidencia Vieira.

