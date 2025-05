SENADOR ALESSANDRO VIEIRA DIVULGA A LISTA DE PROJETOS ELEGÍVEIS NO EDITAL DE EMENDAS PARTICIPATIVAS

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) divulgou, nesta sexta-feira (30), a relação dos projetos que avançaram para a fase de votação popular no Edital de Emendas Participativas 2025.

Após passarem por análise técnica, 115 propostas foram consideradas elegíveis nas três áreas contempladas: saúde, educação e agricultura familiar. A votação estará aberta ao público entre os dias 4 e 13 de junho, no site emendasparticipativas.com.br , onde cada cidadão poderá escolher um projeto por categoria.

Ao todo, foram deferidos: 86 projetos na área de Educação, voltados para a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS); 20 projetos de Agricultura Familiar, apresentados por associações e cooperativas do setor; 9 projetos de Saúde, inscritos por hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS em diferentes regiões do estado.

O resultado final com os projetos mais votados será divulgado no dia 4 de julho, e os recursos oriundos das emendas parlamentares do senador Alessandro Vieira serão destinados para a execução das propostas escolhidas.

A iniciativa do senador Alessandro Vieira tem se destacado por transformar a lógica tradicional do uso das emendas parlamentares — frequentemente definida nos bastidores — em um processo participativo e transparente. “As pessoas querem saber para onde vai o dinheiro e querem ter voz na hora de decidir. Esse é um compromisso com uma política pública mais responsável e democrática. Nosso mandato existe para ouvir, servir e transformar boas ideias em ações. As emendas participativas são uma forma de devolver à população o protagonismo que lhe pertence”, afirmou o senador.

O edital foi estruturado em três etapas: inscrição, análise técnica e votação popular. Nesta fase atual, os projetos passaram por avaliação técnica com base em critérios previstos no edital, como viabilidade, impacto social e alinhamento com as políticas públicas federais. A última etapa será a votação online aberta ao público sergipano.

Confira a lista completa de projetos elegíveis em emendasparticipativas.com.br

Por Laisa Bomfim –foto Melissa Warwick