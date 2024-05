SENADOR ALESSANDRO É ELEITO RELATOR DA COMISSÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS; “UMA REALIDADE INEGÁVEL”

O senador Alessandro Vieira foi eleito relator da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas (CMMC), instalada na quarta-feira, 8. O colegiado também escolheu a deputada Socorro Neri (PP-AC) e o senador Humberto Costa (PT-PE) como presidente e vice-presidente, respectivamente.

“As mudanças climáticas representam uma realidade inegável e estamos vendo, em diversos estados brasileiros, seus efeitos devastadores. Precisamos construir soluções para adaptar nossas cidades e garantir que a população brasileira terá o apoio necessário para enfrentar essas adversidades”, aponta Vieira.

Criada em 2008, a CMMC tem por objetivo acompanhar, monitorar e fiscalizar as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil em aspectos como mitigação das alterações do clima, sustentabilidade da matriz energética, emissão de gases do efeito estufa e políticas de desenvolvimento sustentável.

Durante a sessão de instalação do colegiado neste ano, senadores e deputados federais lamentaram a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul e destacaram que a comissão pode ter um papel importante na discussão de propostas e na cobrança dos governos para a adoção de medidas para minimizar os efeitos das mudanças no clima na economia e no modo de vida das pessoas.

O senador Alessandro Vieira afirmou que o cenário atual exige uma postura de equilíbrio, para evitar que a discussão do assunto seja contaminada por pontos de vista que não correspondam à realidade. “Essa não pode ser uma comissão de debate ideológico. Tem de ser uma comissão de busca de dados concretos que compatibilizem a convivência do homem com o ambiente. Que traga dados concretos, que facilite o trabalho de todos.”, enfatiza.

A Comissão Mista Permanente Sobre Mudanças Climáticas, integrada por 11 senadores e 11 deputados federais, tem como função acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, a política nacional de mudanças climáticas, a adaptação às mudanças do clima, a geração de energia por fontes renováveis, os combustíveis fósseis e os serviços ambientais.

Foto Saulo Cruz Agência Senado