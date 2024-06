Senador Alessandro é indicado ao Prêmio Congresso em Foco

Premiação reconhece deputados e senadores que mais se destacaram

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) foi indicado ao Prêmio Congresso em Foco 2024, importante premiação da política brasileira, realizada pelo site Congresso em Foco para reconhecer deputados e senadores que mais se destacaram nas duas categorias gerais – Melhores na Câmara e Melhores no Senado – e nas três categorias especiais – Apoio à Indústria, Cidades Inteligentes e Clima e Sustentabilidade. Segundo as regras desta 17ª edição, concorrem parlamentares que não respondam, perante o Poder Judiciário, a acusações criminais, seja sob a forma de ação penal ou inquérito, nem a processos de improbidade administrativa.

” É com gratidão que recebo a indicação ao Prêmio Congresso em Foco 2024. Este reconhecimento não seria possível sem o apoio e confiança de todos aqueles que têm acompanhado nosso trabalho ao longo desses anos. Ser indicado em categorias tão importantes como Melhores no Senado e nas especiais Apoio à Indústria, Cidades Inteligentes e Clima e Sustentabilidade é uma grande honra. Reflete não apenas o esforço individual, mas principalmente o compromisso com causas que impactam diretamente a vida dos brasileiros”, reconhece Alessandro Vieira.

Os vencedores serão conhecidos em uma cerimônia a ser realizada em 29 de agosto. Os premiados serão definidos pelo público na internet, em votação que se estenderá de 1º a 31º de julho, pelo júri especializado e por um grupo de 25 jornalistas que cobrem o Congresso. Serão premiados os cinco mais votados nas categorias “Melhores no Senado”, “Cidades Inteligentes”, “Apoio à Indústria” e “Clima e Sustentabilidade” e os dez mais votados na categoria “Melhores na Câmara”.

“Que esta indicação seja um incentivo para continuarmos trabalhando pelos interesses do nosso país, promovendo políticas que visem ao desenvolvimento sustentável, à inovação nas cidades e ao fortalecimento da nossa indústria”, aponta Vieira.

Foto Edílson Rodrigues

Da assessoria