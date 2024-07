SENADOR ALESSANDRO ENTREGA 1 MILHÃO EM EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL

Nesta segunda-feira (1º), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) realizou a entrega de 16 novos respiradores pulmonares para a UTI Neonatal do Hospital e Maternidade Santa Isabel. O investimento de R$ 1 milhão representa grande impacto para o atendimento à saúde infantil em Sergipe.

“O Hospital Santa Isabel é uma entidade centenária, bem gerida e recuperada. Esses respiradores chegam em um momento crítico, reforçando o suporte vital às nossas crianças mais vulneráveis. Em meio à sazonalidade que está afetando os pequenos, esses equipamentos são uma esperança para muitas famílias sergipanas”, destaca Alessandro Vieira.

Com 166 anos de existência, o Hospital e Maternidade Santa Isabel é uma referência filantrópica, que se destaca pela excelência no atendimento materno-infantil e cirurgia geral. Atualmente, a instituição oferece cirurgias eletivas tanto pelo SUS quanto particulares.

“Quero agradecer ao senador Alessandro Vieira, que sempre vem nos ajudando. Com suas emendas conseguimos adquirir 16 ventiladores que vão nos ajudar muito nesse processo da nossa UTI Neo Natal. Os ventiladores servem para suporte respiratório, e essa contribuição beneficiará diretamente o cuidado e bem-estar das crianças presentes na instituição, proporcionando melhor qualidade do atendimento médico e suporte para suas necessidades de saúde”, afirma Doutor Rubens Moreira, Diretor Geral do Hospital Santa Isabel.

Ao longo do mandato, o senador Alessandro Vieira já destinou quase R$ 2 milhões para fortalecer a instituição. Os recursos foram destinados para aquisição de equipamentos, como aparelho de anestesia, bisturis elétricos, 27 bombas de infusão de seringa e 12 incubadoras neonatal.

“Os investimentos são prioridade no mandato. Chegamos a quase duzentos milhões de reais e aqui no Santa Isabel, quase dois milhões de reais investidos em infraestrutura, recuperação da parte médica e equipamentos, garantindo o melhor atendimento para quem mais precisa”, ressalta Vieira.

Fonte e foto assessoria