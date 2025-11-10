SENADOR ALESSANDRO ESTÁ EM BELÉM E PARTICIPA COP30, INTEGRANDO COMITIVA DE SENADORE E GRAVA VÍDEOS

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) está em Belém (PA) nesta semana para participar da COP30, acompanhado de uma comitiva de senadores e senadoras do Congresso Nacional. A conferência, que reúne líderes mundiais, ministros e especialistas para debater as mudanças climáticas, tem programação oficial entre 10 e 21 de novembro, incluindo a Cúpula dos Chefes de Estado nos dias iniciais.

Já na capital paraense, o senador gravou um vídeo destacando os objetivos de sua participação. “Mesmo com a agenda corrida lá de Brasília, de Sergipe, deu para chegar aqui em Belém, abertura da COP-30, uma oportunidade de discutir os problemas ambientais no mundo, no Brasil, mas também de captar recursos para Sergipe, para recuperação de manguezais, caatinga e o cuidado com as nossas nascentes de rios, oportunidades interessantes que a gente vai ao longo da semana conversando com vocês”.

A presença do Senado na COP30 faz parte de uma articulação institucional para acompanhar as negociações internacionais e fortalecer a atuação do Brasil nas políticas de sustentabilidade. Parlamentares federais cumprem agendas oficiais e paralelas ao longo da semana, em diálogo com a presidência brasileira da conferência.

A COP30 tem como foco mobilizar compromissos e recursos globais para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, com atenção especial à proteção de biomas, conservação de florestas e estímulo a investimentos verdes. Alessandro Vieira tem reforçado que essas pautas também precisam chegar aos estados, citando Sergipe como exemplo.

“Sergipe tem potencial enorme na recuperação de manguezais, na proteção da caatinga e na preservação das nascentes dos nossos rios. São áreas que precisam de apoio técnico e financeiro, e a COP é o espaço certo para construir essas parcerias”, pontuou o senador.

Durante o evento, a comitiva do Senado participa de reuniões técnicas e encontros bilaterais com representantes de agências de cooperação, organismos multilaterais e fundos de investimento climático. O objetivo é ampliar a presença do Legislativo brasileiro nas discussões e estimular a captação de recursos para projetos locais e regionais.

Alessandro Vieira ressaltou que o foco da agenda é transformar a presença na COP30 em resultados concretos para Sergipe, especialmente na recuperação ambiental e no fortalecimento das políticas públicas de sustentabilidade.

“Mais do que participar, viemos buscar soluções. O que for debatido aqui precisa se traduzir em ações práticas lá no nosso estado, beneficiando quem vive e trabalha próximo dos nossos ecossistemas”, concluiu.