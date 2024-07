SENADOR ALESSANDRO GARANTE R$ 500 MIL PARA PROJETO DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

O mandato do senador Alessandro Vieira (MDB/SE) está investindo R$ 500 mil em um projeto que promove a inclusão de pessoas com deficiência visual. O recurso foi destinado para aquisição de 10 dispositivos de inteligência artificial OrCam MyEye e WeWalk, e uma mesa de audiodescrição. Os equipamentos de tecnologia visual assistiva permitem o acesso fácil e instantâneo a informações em tempo real, com transmissão por áudio.

As tecnologias assistivas serão utilizadas no projeto de extensão intitulado “Acessibilidade cultural e pedagogia teatral: uma abordagem somático-performativa, cênica e poética com equipamentos de inteligência artificial com as pessoas com deficiência visual”, coordenado pelo professor do Departamento de Teatro da UFS, Carlos Alberto Ferreira da Silva, bem como, no V Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural: práticas e desaprendizagens. A iniciativa tem por objetivo fornecer o acesso de pessoas com deficiência visual a tecnologias assistivas partindo de uma perspectiva de estudos teatrais e performáticos sobre o corpo político da pessoa com deficiência na cidade de Aracaju.

“É uma proposta piloto no estado, tendo como principal objetivo a implantação da orCam MyEye e WeWalk. Ambos são equipamentos de tecnologia assistiva voltados a pessoas com deficiência visual, sendo o orCam MyEye um dispositivo que permite o acesso fácil, intuitivo e instantâneo à informação disponível em tempo real que funciona totalmente offline, lendo texto, reconhecendo rostos, identificando produtos e dentre outras possibilidades através da Inteligência Artificia, e o WeWalk é uma bengala que, conectada à internet, utiliza sensores e dados do próprio Google Maps para compreender os arredores e avisar sobre os obstáculos às pessoas com deficiência”, explica o professor.

O projeto é desenvolvido junto com doze bolsistas remunerados, estudantes da Universidade Federal de Sergipe nas áreas de Cinema, Educação Física, Direito, História, Jornalismo, Letras, Psicologia e Teatro, sendo cinco deles estudantes com deficiência visual. O projeto ocorre na Biblioteca Epiphanio Dória, no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual e no Colégio Estadual Senador Leite Neto.

O senador Alessandro Vieira destacou a importância do investimento em projetos de acessibilidade e inclusão, enfatizando a relevância da iniciativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. “Estamos comprometidos em garantir que todos tenham acesso igualitário às oportunidades oferecidas pela tecnologia. Este projeto não apenas facilitará o acesso à informação em tempo real para pessoas com deficiência visual, mas também representa um passo significativo na promoção da inclusão e da igualdade de direitos”, destaca Alessandro Vieira.

O estudante de Educação Física Enaldo Boaventura apontou os benefícios do projeto para a autonomia das pessoas com deficiência. “Como pessoa com deficiência visual, acho a relação da acessibilidade com as artes cênicas um grande passo para os desdobramentos da nossa autonomia e pertencimento social, uma vez que nos faz conhecer um pouco mais da nossa estrutura corporal frente ao mundo, que pouco ou nada enxergamos. Para além disso, é relevante que o meio acadêmico dissemine cada vez mais a importância e a necessidade das ferramentas de tecnologia assistiva para que possamos estar inseridos em todos os ambientes e cenários sociais”, diz Enaldo.

