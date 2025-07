ALESSANDRO VIEIRA GARANTE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO BATALHÃO DA CAATINGA EM GLÓRIA

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) anunciou na terça-feira (29), durante visita ao município de Nossa Senhora da Glória, a garantia de recursos para a construção da nova sede do Batalhão da Polícia de Caatinga (BPCaatinga).

A nova estrutura será instalada em terreno doado pela empresa Natville e funcionará como um complexo moderno e equipado, com foco no fortalecimento da segurança pública em toda a região do sertão sergipano.

A iniciativa representa um avanço importante para o policiamento nas áreas de difícil acesso e de maior vulnerabilidade, onde o Batalhão da Caatinga atua de forma especializada. A nova sede permitirá melhores condições de trabalho para os policiais e maior eficiência nas operações. O prédio contará com espaços administrativos, salas de comando, alojamentos masculino e feminino, estacionamento, copa, área de convivência, videomonitoramento, quadra e demais estruturas essenciais ao funcionamento da unidade.

“O novo Batalhão da Caatinga vai sair do papel. Com a doação do terreno pela empresa Natville, vamos garantir os recursos para construir um batalhão moderno, eficiente e pronto para fortalecer ainda mais a segurança da região”, afirmou Alessandro Vieira. Ele destacou ainda que a união entre o setor privado e o poder público foi decisiva para viabilizar a obra. A empresária Janea, da Natville, foi a responsável pela doação do terreno, cuja documentação está em tramitação junto ao Estado.

A construção da nova sede do BPCaatinga é aguardada com expectativa, especialmente por comunidades mais afastadas do alto e médio sertão, onde a presença da tropa é essencial no combate a crimes como tráfico de drogas, roubo a banco, abigeato e pistolagem. A unidade é composta por policiais com formação especializada no Curso de Operações Policiais em Área de Caatinga (Copac) e tem atuação em 41 municípios sergipanos, distribuídos entre o sertão, agreste e a região do baixo São Francisco.

Com quatro companhias em funcionamento, o Batalhão de Polícia de Caatinga foi criado em janeiro de 2023, mas sua trajetória de atuação remonta a 2008, quando foi iniciado como Pelotão Especial de Policiamento em Área de Caatinga (Pepac). Desde então, a unidade vem sendo estruturada para responder com agilidade e preparo aos desafios da segurança pública em regiões de geografia complexa e ameaças recorrentes.

A expectativa é que, com a regularização da doação do terreno, a indicação formal dos recursos pelo senador Alessandro Vieira ocorra no próximo ano. A obra está orçada em cerca de R$ 10 milhões e será executada pelo Governo do Estado, com apoio do mandato do senador.

Por Laisa Bomfim – foto Jéssica Nonato