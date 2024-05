SENADOR ALESSANDRO INTEGRA COMITIVA SERGIPANA NA II MISSÃO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDADE E CLIMA

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) integra a comitiva sergipana da II Missão Internacional sobre Sustentabilidade e Clima, e está em Rotterdam, na Holanda, participando da World Hydrogen Summit & Exhibition, o maior evento sobre a industria do hidrogênio do mundo.

Ao lado do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, o senador Alessandro Vieira está discutindo temas de extrema importância para o Brasil e para Sergipe, como as emergências climáticas, os investimentos em energias renováveis e a busca por soluções para adaptar as cidades para altos volumes de chuva e seca extrema.

“Estamos trabalhando para que Sergipe, que já é uma potência na produção energetica, continue avançando e para que tenhamos as melhores referências para os desafios do nosso país que serão pauta prioritária na Comissão Mista de Mudanças Climáticas da qual sou relator”, aponta Vieira.

A comitiva sergipana é composta pelo governador Fábio Mitidieri, pelo senador Alessandro Vieira, pelos secretários do Planejamento e Orçamento, Júlio Filgueira, da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, da Comunicação, Cleon Nascimento, do secretário especial do gabinete do governador, Tiago Andrade, e do diretor de relações internacionais da Desenvolve-SE, Ademário Alves. O grupo esteve reunido com empresas líderes no mercado de hidrogênio verde.

O senador Alessandro Vieira destacou a importância significativa do hidrogênio verde para Sergipe. “Sergipe possui recursos naturais e infraestrutura favoráveis para a produção de hidrogênio verde, como a disponibilidade de energia solar e eólica. Isso pode abrir oportunidades econômicas, como investimentos em projetos de produção e exportação de hidrogênio verde, gerando empregos e impulsionando o crescimento da indústria local”, reforça.

Foto assessoria