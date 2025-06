SENADOR ALESSANDRO INVESTE R$ 5 MILHÕES PARA REFORMA DO PRONTO-SOCORRO DO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANA

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) participou, nesta segunda-feira (16), da inauguração do Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. José Luciano de Siqueira, em Itabaiana.

Durante o evento, foi assinada a ordem de serviço para reforma e ampliação do Pronto-Socorro do Hospital Regional de Itabaiana, com valor de investimento de R$ 5 milhões, fruto de emenda do senador Alessandro.

A obra prevê a reestruturação da recepção, construção de novos consultórios, laboratório clínico, ampliação das salas de observação e criação de novos espaços administrativos e de apoio. A medida visa melhorar a resolutividade e a qualidade do atendimento prestado à população de 14 municípios da região.

“Esse é um investimento direto na saúde e na dignidade das pessoas. Vamos continuar trabalhando para garantir que os recursos públicos cheguem onde são mais necessários, com impacto real na vida dos sergipanos”, afirmou o senador.

Também foram anunciados dois equipamentos de alta complexidade para a unidade: um tomógrafo e um aparelho de ressonância magnética, adquiridos com apoio da bancada federal, além de três ambulâncias enviadas pelo Ministério da Saúde para reforçar o atendimento do Samu 192 em Itabaiana.

As intervenções estruturais previstas na reforma do Pronto-Socorro do Hospital Regional de Itabaiana representam um salto significativo na qualidade do atendimento à população. O projeto contempla a reforma e ampliação da recepção, que contará com área de atendimento, guarda-volumes, sanitários acessíveis e acessos verticais (elevador e plataforma elevatória) para o pavimento superior. Três salas de observação serão reestruturadas, com novos leitos — 11 para adultos do sexo feminino, 11 para adultos do sexo masculino e oito pediátricos — além de um quarto de isolamento com antecâmara e banheiro acessível.

Também será construída uma nova área de recepção e espera para o pré-atendimento clínico, seis consultórios (incluindo um pediátrico e dois com sanitários acessíveis), um laboratório clínico, e ambientes de apoio como salas de aerosol, medicação, curativos, procedimentos, posto de enfermagem e depósito de material de limpeza. O projeto ainda prevê a construção de um novo pavimento superior destinado ao setor administrativo, modernizando toda a estrutura e aumentando a capacidade de atendimento da unidade.

“Quero agradecer ao senador Alessandro Vieira pelo compromisso com a saúde do povo sergipano. Esse investimento de cerca de R$ 5 milhões no Pronto-Socorro do Hospital Regional de Itabaiana é uma ação concreta que reforça a parceria entre o Governo do Estado e o senador Alessandro, com foco no que realmente importa: cuidar das pessoas e melhorar o acesso à saúde no interior”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

O Hospital Regional de Itabaiana atende, além do próprio município, as cidades Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos, São Miguel do Aleixo e Nossa Senhora Aparecida.

