SENADOR ALESSANDRO PARTICIPA DE REUNIÃO CRUCIAL SOBRE O CANAL DO XINGÓ E DESTACA AVANÇOS NAS NEGOCIAÇÕES

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) participou, nesta quarta-feira (02), de uma importante audiência no Palácio do Planalto, que reuniu autoridades federais e estaduais para discutir o andamento do projeto de revitalização do Canal do Xingó, uma obra de fundamental importância para a região do Sertão sergipano.

Estiveram presentes no encontro o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e representantes de diversas pastas do governo federal, incluindo os ministros Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), e Márcio Macêdo (Secretaria Geral da Presidência da República). A reunião teve como objetivo principal avaliar as adequações necessárias ao projeto do Canal do Xingó, obra que visa garantir o abastecimento de água e promover o desenvolvimento sustentável na região.

O senador Alessandro Vieira, que tem se dedicado à luta pelo Canal do Xingó desde o início de seu mandato, destacou o caráter positivo e promissor do encontro. “A reunião foi muito positiva. Juntamente com o governador Fábio Mitidieri e os ministros Rui Costa, Márcio Macêdo e Waldez Góes, discutimos as adequações do projeto, e acredito que estamos cada vez mais próximos de um desenho tecnicamente viável”, afirmou o parlamentar.

O Canal do Xingó, que foi projetado para garantir a irrigação e o abastecimento de água no Sertão sergipano, é uma demanda histórica da população da região. Durante a reunião, foi destacada a necessidade de uma colaboração eficiente entre a União, o governo estadual, a Deso, a bancada federal sergipana e o setor privado para tornar o projeto uma realidade.

Alessandro Vieira ressaltou também a importância do compromisso com a execução da obra. “São muitas as reclamações e apelos da população do Sertão para que possamos tirar esse sonho do papel e enterrar de uma vez por todas as falsas promessas feitas no passado. Estamos próximos de uma solução que envolva o esforço conjunto de todas as partes”, afirmou o senador.

A reunião representou um marco no processo de retomada das negociações e avançou para a construção de uma solução que contemple as necessidades da população e os aspectos técnicos do projeto. O senador Alessandro Vieira reafirmou seu compromisso com a causa e reforçou que continuará vigilante para garantir a efetivação da obra. “Estarei sempre à disposição com o meu mandato para efetivarmos essa obra essencial para o Sertão”, concluiu.

Com essa nova etapa nas negociações, o Canal do Xingó ganha força e esperança de, finalmente, atender às expectativas da população sergipana e contribuir para o desenvolvimento sustentável de Sergipe.

Por Laisa Bomfim – foto assessoria