Senador Alessandro participa do Encontro de Novos Gestores de Sergipe

Nesta segunda-feira, 02, o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) participou do Encontro de Novos Gestores “Caminhos para uma gestão eficiente”, realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES).

O evento, que reuniu prefeitos e prefeitas eleitos, além de suas equipes técnicas, teve como objetivo promover a troca de experiências e oferecer capacitação sobre temas essenciais para uma gestão pública eficiente e voltada às necessidades da população.

Em sua fala, o senador Alessandro Vieira destacou a importância da iniciativa: “Este evento é uma excelente oportunidade para os novos gestores se capacitarem e trocarem experiências, garantindo que as administrações municipais iniciem com o pé direito. Como senador, estou de portas abertas para ajudar todos os prefeitos e prefeitas sergipanos eleitos, porque a parceria entre os diferentes níveis de governo é essencial para o avanço de Sergipe”, afirmou.

A programação do evento abordou temas de grande relevância, como saúde, educação, assistência social, administração pública, ICMS Social, controle interno, portal da transparência, entre outros, visando oferecer aos novos gestores ferramentas e informações que possam contribuir para a melhoria dos serviços públicos em todo o estado.

A vice-presidente da FAMES, Silvany Mamlak, ressaltou a importância do evento: “Receber os novos gestores e suas equipes é fundamental. Este encontro proporciona um espaço para compartilharmos conhecimentos que farão a diferença na administração pública”, ressaltou Silvany.

O prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino, destacou a relevância do evento para os gestores municipais: “Este encontro é de extrema importância para todos nós, prefeitos e prefeitas eleitos. É uma oportunidade ímpar para compartilhar experiências, aprender com especialistas e nos capacitar para os desafios que temos pela frente. A troca de conhecimentos é fundamental para que possamos construir uma gestão pública mais eficiente e voltada para o bem-estar da nossa população. Eventos como esse fortalecem a administração pública e ajudam a transformar as realidades de nossos municípios”.

Foto Jessica Nonato