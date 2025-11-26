ALESSANDRO PEDE À PF, CELERIDADE NAS INVESTIGAÇÕES EM QUE A CGU VÊ INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO

O senador Alessandro Vieira divulgou nota nesta quarta-feira (26), informando que recebeu “com surpresa e indignação a notícia de que auditoria da CGU teria encontrado indícios de superfaturamento em projeto executado pela prefeitura de Itabaiana que foi parcialmente financiado por emenda parlamentar indicada pelo meu mandato através do processo de votação pública (emenda participativa)”.

A nota explica que “o projeto apresentado pela prefeitura de Itabaiana e apoiado pela escolha direta da população teve como objeto a implantação de “muralha digital” destinada ao incremento da segurança pública no município. A implantação ocorreu e segundo as informações públicas o sistema está em funcionamento, com bons resultados. A forma de execução é de responsabilidade exclusiva da prefeitura de Itabaiana, comandada naquele período pelo prefeito Adailton de Valmir”.

Por fim, o senador Alessando disse que “estou formalizando junto à Polícia Federal pedido de celeridade nas investigações, para que os responsáveis, caso seja confirmado o superfaturamento, sejam duramente responsabilizados”.

Com informações da assessoria do senador – foto Carlos Moura