ALESSANDRO PROMOVE REUNIÃO ENTRE SMS E MINISTRO DA SAÚDE PARA AVANÇAR NAS DEMANDAS DA CAPITAL SERGIPANA

Na quarta-feira (26), o senador Alessandro Vieira (MDB/SE) deu mais um passo significativo em seu compromisso com a melhoria da saúde pública de Aracaju.

O parlamentar promoveu uma reunião entre a secretária de Saúde de Aracaju, Débora Leite, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília.

O encontro teve como objetivo discutir as principais demandas da capital sergipana, com foco nas melhorias necessárias na rede básica de saúde, um dos setores mais carentes da cidade.

Durante a reunião, foram abordadas questões urgentes, como a ampliação de unidades de atendimento, a contratação de mais profissionais e o fortalecimento de ações preventivas. Alessandro Vieira, que tem se dedicado a abrir portas para a nova gestão municipal de Aracaju, reforçou o compromisso de seu mandato com a saúde da população da capital sergipana.

“Nosso mandato já fechou o compromisso de trabalhar pela saúde da população da capital e hoje recebemos reforço nessa luta com a confirmação do apoio do governo federal. A reunião de hoje é um passo importante para concretizarmos investimentos essenciais na saúde básica de Aracaju, como a ampliação das unidades de saúde e a melhoria na qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou o senador.

A secretária de Saúde de Aracaju, Débora Leite, destacou a relevância do apoio federal neste momento de transição da gestão municipal. “Esta reunião com o ministro Alexandre Padilha é uma grande oportunidade para alinharmos as prioridades de nossa cidade com as diretrizes do Ministério da Saúde. A parceria com o governo federal é fundamental para que possamos avançar na ampliação da nossa rede de saúde básica e garantir que os aracajuanos recebam o atendimento que merecem. Agradeço ao senador Alessandro Vieira pela parceria, ele tem sido essencial para abrir essas portas e assegurar que as nossas demandas sejam ouvidas e atendidas”, destacou Débora Leite.

O compromisso com a melhoria da saúde em Aracaju segue como uma das bandeiras prioritárias do senador, que tem trabalhado incansavelmente para trazer recursos e apoio do governo federal para a capital sergipana. Com esse encontro, o caminho para a ampliação da rede de saúde básica e a melhoria dos serviços de saúde em Aracaju ganha um novo fôlego, evidenciando a importância da colaboração entre os níveis federal e municipal.

Foto SMS