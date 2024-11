Senador Alessandro Vieira Recebe Título de Cidadania Poço-Verdense

O senador Alessandro Vieira (MDB/SE) foi agraciado, nesta sexta-feira, 29, com o Título de Cidadania Poço-Verdense, em uma cerimônia de reconhecimento pela sua valiosa contribuição ao município de Poço Verde. A honraria foi entregue pelo presidente interino da Câmara de Vereadores, Plínio, como forma de destacar o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento local e sua atuação em favor da melhoria das condições de vida da população.

Durante o evento, Vieira participou também da inauguração da reforma e ampliação do prédio da Associação de Desenvolvimento Comunitário “O Renascer” da Malhadinha, um espaço dedicado ao fomento da tecelagem local. A Tecelagem da Malhadinha é uma instituição que organiza a comunidade em torno da prática artesanal, produzindo fios que se transformam em redes, tapetes e mantas de alta qualidade, com forte tradição no artesanato sergipano.

Em sua fala de agradecimento, o senador Alessandro Vieira ressaltou a honra de receber a cidadania poço-verdense e reafirmou seu compromisso com o estado de Sergipe. “É uma grande honra receber o Título de Cidadania Poço-Verdense. Meu mandato no Senado Federal está à disposição de todos os municípios sergipanos. Acredito que o desenvolvimento de nossa terra passa pela união e pelo trabalho conjunto. Estou à disposição para contribuir sempre com Poço Verde e com todas as cidades de Sergipe”.

O senador também destacou a importância da Tecelagem da Malhadinha para o fortalecimento da cultura e economia local. Para ele, o impacto positivo do trabalho artesanal vai muito além da geração de emprego, envolvendo um compromisso com a preservação de uma tradição rica de Sergipe.

“A Tecelagem da Malhadinha representa um modelo de negócio, mas também é um elo entre a preservação de nossa cultura e a promoção do desenvolvimento comunitário. O trabalho aqui realizado fortalece a identidade do povo sergipano e gera uma fonte de renda que transforma a vida de muitas famílias”, destaca.

A presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitário “O Renascer” da Malhadinha, Rosilene Fernandes, fez questão de agradecer o apoio do senador e de ressaltar a importância de seu incentivo para a preservação do artesanato tradicional da região. “Agradecemos imensamente ao senador Alessandro Vieira, que tem sido um grande parceiro de nossa comunidade. Seu apoio tem sido fundamental para que a Tecelagem da Malhadinha continue crescendo e mantendo viva a tradição do nosso artesanato, que é um dos maiores orgulhos de Sergipe”.

Tobias Barreto

No início desta sexta-feira, 29, o senador Alessandro Vieira também esteve em Tobias Barreto para entregar um novo veículo que será utilizado pela Guarda Municipal. O novo equipamento, adquirido com uma emenda parlamentar do senador, será essencial para o patrulhamento da cidade e, principalmente, para a segurança da região da fronteira com a Bahia.

Em sua fala, o prefeito Dilson de Agripino agradeceu a parceria com o senador e destacou a importância do veículo para o fortalecimento da segurança pública local. “Estamos muito agradecidos ao senador Alessandro Vieira, que tem contribuído de forma significativa para a segurança de Tobias Barreto. Este novo veículo será crucial para a atuação da Guarda Municipal, não apenas em nossa cidade, mas também no patrulhamento da nossa fronteira com a Bahia, garantindo mais tranquilidade e segurança para toda a população”.

Fonte e foto assessoria